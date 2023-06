Slavná jména v okrese. Pojď nás trénovat, vábí Petrželu Řepka a spol.

Červené Janovice už jsou díky velkým jménům na soupisce známou fotbalovou adresou. Kromě zmíněných hráčů za ně kopali třeba i útočníci Roman Bednář nebo Václav Kadlec. Trenérsky si ale Řepka a spol. vypomáhali v podstatě sami. Donedávna byl hrajícím trenérem obávaný kanonýr Štěpán Kacafírek (na jaře působil v třetiligovém Benešově a nyní se vrací), roli kouče plnili i matadoři jako Jiránek. V klubu se však rozhodli, že by stáli o trenéra se vším všudy.

„Víme, že nehrajeme na bůhvíjaké soutěžní úrovni, nejde ani o to, že by bylo cílem víc trénovat a podobně. Chceme, aby se věcem okolo nemuseli věnovat hráči a samozřejmě přivést další velké jméno s respektem, přitáhnout ještě víc lidí, aby to pro ně bylo zajímavější,“ vysvětluje Jiránek, jinak též člen klubového výboru. Volba padla na Petrželu, jenž již několik let působí u mládeže druholigové Vlašimi, aktuálně se posunul k její devatenáctce.

„Nahánějí mě, jak můžou, cítím obrovský zájem. Dokonce za mnou byli,“ říká Petržela. „Až mě šokovalo, jaké kluky tam natáhli, i to, že nemají mládež,“ dodává. V městečku s necelými sedmi sty obyvateli by ho přivítali tuze rádi, o čemž svědčí i to, že mu zavolal sám Řepka, jenž se v jednom mužstvu sešel se svým synem Tommasem. S Petrželou se zná od dob společného působení v pražské Spartě. „Neměl jsem s ním žádný problém, byl v pohodě. Překvapilo mě, co jsem si o něm pak četl,“ říká Petržela. Ten se už dříve potkal i s Jiránkem. „Na Vlastu nedám dopustit, dal mi první šanci,“ vzpomíná někdejší špičkový obránce na dobu strávenou v Bohemians, odkud se vyšvihl do velkého fotbalu.

Petržela se netají tím, že by ho to do Červených Janovic lákalo. Jenže jak to sladit s prací ve Vlašimi? „Souvisí to spolu. Snažíme se to nějak vymyslet. Rád bych Janovice vzal, ale u vlašimské mládeže jsem vlastně jediný profi trenér,“ vykládá Petržela. Během všedních dnů by to prý takový problém nebyl. „Trénují jednou týdně a já mívám den volna, to bych zvládl,“ míní trenér. Navíc z Vlašimi do Červených Janovic je to jen nějakých čtyřicet kilometrů. Jenže pak je tu termínovka. „Horší je to se zápasy, které se nám potkávají. Bojím se, že to časově nepůjde skloubit,“ říká Petržela. Zatím alespoň slíbil, že se na Červené Janovice přijede podívat.

Jejich zápasy jsou událostí budící zvědavost soupeřů a fanoušků, ovšem čas od času taky přinášející utrpení v podobě vysokých přídělů. Naposledy se o tom přesvědčilo Dynamo Dolní Bučice, které s nimi doma prohrálo 1:16. Celkem borci Červených Janovic nasázeli suverénně nejvíc gólů v kutnohorském okresním přeboru: 113. Navzdory tomu nevedou tabulku kutnohorského okresního přeboru: před posledním kolem jsou druzí o dva body za Paběnicemi. Pokud tenhle rival v sobotu porazí Církvice, má postup jasný. Jiránek a spol. však věří, že zaváhají a sami naopak porazí Viktorii Sedlec.

A kdyby ne, cesta do I. B třídy může vést i jinak: je pravděpodobné, že bude muset být kvůli konci některých klubů doplněna více týmy z dolního patra. S Petrželou na lavičce by to pak pro všechny dostalo ještě další drajv. S nadsázkou: aby to ještě jednou neskončilo jízdou do první ligy... „To byste museli vidět naše hřiště. Jestli se říkalo, že když v lize jedete ven, hřiště je do kopce, tak u nás je takové doopravdy,“ směje se Jiránek.