Emociální jízda maminky Jindřišky: Národ dceři nefandil! Co s pohádkovou výhrou?

Trochu jako sokolovská popelka umouněná od hnědého uhlí byla Markéta Vondroušová před vyvrcholením grandslamu v All England Clubu. Mamince napsala: „Mami, v neděli je přece ten bál.“ Ten je ale přece jen pro vítěze, ne? Dál už se ovšem Jindřiška Anderlová nevyptávala: „Měla jsem pocit, že je připravená stát se šampionkou.“

Co jste si po finálové výhře nad Tunisankou Džábirovou řekly?

„Napsala jsem, že je to neskutečný, že tomu nemůžu uvěřit. Napsala mi něco podobného se spoustou plačících smajlíků a srdíček. Z obou stran krátce, jasně, emotivně. Byla to emociální jízda. Ale pro sebe jsem ji ještě moc neměla, takže nám to všem postupně pocvakává.“

Proč jste zůstala doma na gauči, i když vás Markéta do Londýna pozvala?

„Teď bylo jasné, že to musím vzít za jiný konec. V Paříži před čtyřmi lety jsem se necítila dobře. Možná vám to přijde komické, ale na dlouhou dobu to byl nejhorší zážitek. Jenže jsem máma a vím, jaká má moje dcera emoce, a ten obrovský smutek po prohraném finále Roland Garros jsem nechtěla znovu zažít.“

A olympijské hry v Tokiu 2021, kde byla vaše dcera stříbrná?

„To jsem se nedívala vůbec! Bylo to pro mě silný kafe, protože národ ji nepodporoval, že vzala místo Káje Muchový (finalistce letošního French Open). Odjížděla v obrovském stresu a říkala, že kvůli té nenávisti nepojede. Rodina ji přemlouvala. Takže finále olympijského turnaje jsem trávila pod peřinou a dělala, že neexistuju.“

Co s odměnou? Hlavně žádné blbosti!

Po zdanění přistane na bankovní účet tenistky původem ze Sokolova 35 750 000 Kč od pořadatelů nejslavnějšího turnaje planety. Odměna za finále antukového grandslamu v roce 2019 zaplatila Markétě Vondroušové byt. Co si teď za úspěch koupí?

„Nevím, na to jsem ještě neměla myšlenky,“ odvětila skromně Maky při velkolepém přivítání ve štvanickém klubu. Máma Jindřiška Anderlová doufá, že její dítě ani s talířem Venus Rosewaterové pro královnu Wimbledonu se nestane pyšnou princeznou.

„Naštěstí je Maky finančně gramotná, a i když vydělala za kariéru velké peníze (v přepočtu téměř 180 milionů »kaček«), tak nedělala žádné ztřeštěnosti. Tak doufám, že ani teď neudělá žádnou blbost z mladické nerozvážnosti,“ řekla s úsměvem elegantní dáma.