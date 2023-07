Alcaraz vládne Wimbledonu! Djokoviče zdolal v pětisetovém dramatu

Neskutečné finále, strhující drama! A pomyslné střídání stráží v Londýně. Carlos Alcaraz coby reprezentant nastupující generace porazil Novaka Djokoviče a je wimbledonským šampionem. Dvacetiletý Španěl přerušil neuvěřitelnou sérii svého soupeře, který na centrálním dvorci v All England Clubu neprohrál přes deset let. Nadvládu teď Srb předává do rukou světové jedničky. Budoucí superhvězda ukázala v utkání svou psychickou odolnost. Po setech 1:6, 7:6, 6:1, 3:6 a 6:4 může Alcaraz slavit svůj premiérový titul na travnatém grandslamu, celkově už druhý.