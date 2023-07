Rosol dál válčí s tenisovým svazem: Kopanec do šéfa kvůli Vondroušové!

Markéta Vondroušová je královnou Wimbledonu, Češky sbírají trofeje, respekt a uznání. „V čem asi dělá náš svaz chybu?“ ptal se lehce provokativně Slovák Martin Kližan. Lukáš Rosol jeho dumání využil ve své válce s českým tenisovým svazem.

„Kližko, jen abys věděl, Kvitová a spol. nemají podporu svazu žádnou. Kaderka se klasicky jen prsí, ale jeho zásluha tam rozhodně není,“ napsal na Instagram dvojnásobný daviscupový šampion Lukáš Rosol (37).

„Kdyby pan Rosol nebyl býval součástí našeho systému, tak by, přestože byl výborný tenista, hrál nanejvýš druhou ligu,“ konstatoval pro Blesk suše svazový boss. „Kdyby byli všichni lidi slušní a chytří, tak by to nebyl svět,“ přidal bonmot.

A jak probíhá soud, prostřednictvím něhož Rosol vymáhá po svazu 1,1 milionu korun, o které údajně přišel, poněvadž mu v roce 2021 nebylo umožněno jet do Rakouska na Davis Cup? „To neřeším. Chtěl sám sebe nominovat, sám sobě určit plat, co mu dáme. To se mu nějak nepovedlo, tak nás dal k soudu. Nemám s tím sebemenší problém,“ uzavřel Kaderka.