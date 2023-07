Legendární útočník v průšvihu: Eto'o prý ovlivňoval sudí v rodném Kamerunu

Další korupční aféra zmítá fotbalem! Tentokrát je v tom namočený až po uši Samuel Eto'o (42), který čelí vážnému obvinění ze zmanipulováním zápasů ve prospěch druholigového klubu Victoria United. Tým nakonec vystoupal z osmého na první místo a postoupil tak do nejvyšší kamerunské ligy.

Legendární ostrostřelec Samuel Eto'o Fils má rozhodně co vysvětlovat! Od roku 2021 řídí Kamerunskou fotbalovou federaci (Fecafoot), jenže je podle všeho zapojený do korupce. Podle spekulací měl totiž „africký Berbr“ pomoci druholigovému klubu FC Victoria United za hranou zákona a fair play, aby tým z přímořského města Limbé posunul do tamní elitní soutěže.

Šokující zprávu o možném ovlivnění zápasů v nižší lize MTN Elite Two přinesl francouzský zpravodajský deník L'Équipe, který rovněž zveřejnil přesné znění údajné usvědčující nahrávky z prosince roku 2022. Na té kamerunská hvězda slibuje body do tabulky i potrestání „neposlušného“ sudího Valentinu Gwainovi, prezidentovi Opopo (přezdívka klubu Victorie United).

„Jsou věci, které můžeme udělat, ale musíš být velmi diskrétní, bratře. Klub Opopo musí postoupit do první ligy. To je náš cíl! Toto je naše Federace. Victoria United půjde nahoru,“ slíboval tehdy klubovému funkcionáři Samuel Eto'o.

„Zůstaň v klidu, udělíme vám tři body a rozhodčího vyloučíme. Ale nech mě alespoň se vrátit do Kamerunu. Uvidíme se až v kanceláři. Každopádně toho rozhodčího diskvalifikuji,“ uklidňoval ho Eto'o dále, že situaci vyřeší bezprostředně po svém návratu do země. A nejspíše se tak stalo, vzhledem k zázračnému vzestupu Opopo tabulkou!

Dříve byl Eto'o považován za jednoho z nejlepších a nejobávanějších útočníků na celém světě. Během své úspěšné kariéry válel za Barcelonu, Inter Milán či Chelsea, na klubové scéně nasázel neuvěřitelných 364 gólů. V reprezentačních barvách Kamerunu odehrál celkem 118 zápasů, ve kterých vsítil parádních 56 branek.

Kauza posledních dní však dosavadní renomé špičkového kanonýra dost kazí. Prokáže se jeho (ne)vina? Přední média požádala Eto'a o oficiální vyjádření k této korupční aféře, bývalý hvězdný fotbalista však prozatím mlčí.