Neymar dostal další mastnou pokutu za nedodržení soudního zákazu

Jaký otec, takový syn? U6 dříve vylezla na veřejnost kauza tatíka hvězdného fotbalisty Neymara, který byl zatčen brazilskými úřady za vědomé poškozování životního prostředí při stavbě domácího jezírka v sídle svého syna. Nyní se ani samotný hráč nevyhl problémům se zákonem, když se v oné vodní nádrži koupal navzdory embargu.

Říká se, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíš! Neymar da Silva Santos Júnior se tímto rčením od starořeckého filozofa Herakleita měl řídit, díky čemuž by se vyhnul mastné pokutě v řádech milionů brazilských reálů. Kolik přesně musí zaplatit a za co? A může se proti rozhodnutí soudu odvolat?

Tuto nepříjemnou situaci započal jeho otec, který zveleboval okolí honosného sídla svého syna v této brazilské obci Mangaratiba ve státě Rio de Janeiro. Za své nezodpovědné jednání byl anonymně udán, kdy neměl patřičné povolení k výkonu práce a ještě k tomu všemu porušil snad všechny předpisy o ochraně životního prostředí.

Jeho syn se zřejmě potatil, když „ochutnal zakázané ovoce“. Na sociálních sítích totiž začaly 24. června kolovat fotografie, jak se šel sportovec, který se momentálně zotavuje po operaci pravého kotníku, vykoupat do onoho jezírka navzdory soudnímu embargu. Inspektoři po příjezdu na místo identifikovali pohyb v zakázaném prostoru! Šlo prý nejen o prolomení embarga, ale i o nové ekologické přestupky. Celá záležitost se tak Neymarovi pěkně prodraží!

Neymar se koupal v zakázaném jezeře, které ilegálně vybudoval jeho otec. • Foto Facebook

Zločin a trest

Pokuta se tak vyšplhala až na 16 010 000 reálů, což v přepočtu činí neuvěřitelných 73 milionů korun. Rozhodl o tom generální prokurátor města Juraciara Souza Mendes da Silva na základě rozsáhlé inspekční zprávy o 46 stránkách, kterou schválili dva biologové, lesní inženýr, sanitární lesní inženýr, chemický inženýr a oceánograf.

Inspekce se zúčastnila také tajemnice životního prostředí Mangaratiba Shayene Barretová, se kterou se hádal Neymarův otec při jeho zatčení. Dále se na zprávě podílel též viceprezident Antônio Marcos Barreto z Národní asociace orgánů pro životní prostředí (takzvaná Anamma), který je zároveň v rámci tohoto odvětví tajemníkem i v dané oblasti.

Za co a jak byla rodina potrestána:

Došlo k činnosti bez náležitého nástroje kontroly životního prostředí (článek 66 federálního výnosu 6.514/2008) – pokuta 10 milionů brazilských reálů

Zemina, písek a kameny byly přemístěny nepovoleným způsobem (článek 254 obecního zákona č. 1.209/2019) – 5 milionů brazilských reálů

Odstranění vegetace bez řádného povolení (článek 189 obecního zákona č. 1.209/2019, se změnami podporovanými obecním zákonem č. 1.209/2019) – 10 tisíc brazilských reálů

Došlo k úmyslnému nedodržení embarga (za vstup do jezera poté, co bylo zakázáno / čl. 79 federálního dekretu 6,514/2008) – 1 milion brazilských reálů

„Sekretariát kromě uplatnění pokut s ohledem na způsobenou ekologickou újmu, jakož i nerespektování platných zákonů o životním prostředí, sděloval zjištěné skutečnosti státnímu zastupitelství, civilní policii a policii pro ochranu životního prostředí,“ je uvedeno v poznámce k dané kauze.

Podle tiskového oddělení obce Mangaratiba je rozhodnutí generálního prokurátora magistrátu finální a dává hráči 20 dní na podání správního odvolání proti pokutám a sankcím. Po uplynutí této lhůty, a pokud jeho odvolání nebude přijato, bude Neymar dlužníkem. Existuje také možnost, že se Neymar bude žádat na základě obecného práva, aby soud embargo na jezero uvolnil.

Co všechno najdeme v přepychovém domě?

V roce 2016 koupil Neymar Jr. honosné sídlo údajně za 10 milionů dolarů (v přepočtu skoro 218 milionů korun českých) a postupně jej dále renovoval k obrazu svému za nemalé prostředky.

Vila se rozprostírá na ploše více než 10 000 metrech čtverečních. Nabízí 6 velkých apartmánů pro hosty, vinný sklep s kapacitou 3 000 lahví, moderní multikino, tenisový kurt, fotbalové a basketbalové hřiště, klasické lázně i hammam, posilovnu hodnou vrcholového sportovce či dokonce heliport pro osobní vrtulník.