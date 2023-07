Brankáře Fedotova pustili z armády: Rusové dosáhli svého!

Měl namířeno do NHL, místo toho ho režim donutil narukovat k námořnictvu k ruské Severní flotile. Fedotov se již vrátil do civilu! Propůjčenou vojenskou uniformu odložil a vyrazil na dovolenou do Spojených arabských emirátů, kde si užívá sluníčka. Kam ale povedou jeho další kroky?

Tento příběh stále rezonuje napříč hokejovým světem. Ivan Fedotov pomohl CSKA k zisku Gagarinova poháru a během několika měsíců si nováček národního mužstva vybojoval post reprezentační jedničky. Jeho pozice byla neochvějná do chvíle, kdy vloni přibližně touto dobou stříbrný olympijský medailista z Pekingu odmítl setrvat ve vlasti a podepsal roční kontrakt s týmem Philadelphie Flyers z NHL.

Jenže z jeho zámořského angažmá hodně rychle sešlo. Den poté, co dvoumetrovému brankáři vypršela smlouva, ho zadrželi pracovníci vojenské správy v jedné z arén v Petrohradě, kde právě trénoval na novou sezónu.

Fedotov byl obviněn z nákupu falešného vojenského průkazu a zatčen coby dezertér navzdory tomu, že je CSKA Moskva největším armádním klubem v zemi a spadá tak pod křídla tamního ministerstva obrany. Hráč však nebyl podle zpráv od ruských médií evidován jako člen armády, jeho působení tedy nebylo součástí povinné vojenské služby. Flyers na tuto situaci reagovali zmražením smlouvy Fedotova na sezónu 2022/23 a americký agent J.P. Barry celý rok usilovně hledal východisko pro hráče, leč neúspěšně.

O samotné službě Fedotova pak neexistuje moc ověřených informací, které by šlo považovat za „neprůstřelné“. Údajně byl rekrut nejprve poslán do rodného Petrohradu, poté do Severodvinska v Archangelské oblasti a nakonec byl přeložen do Sertolova. Zvěsti o tom, že půjde do akce na Novou Zemlyu či do jiných kritických oblastí, se nepotvrdily.

Prý se stal řadovým členem ruské armády, který měl povolený individuální trénink, aby se udržoval v kondici. Později byl požádán, aby pomohl brankářům s přípravou na armádní turnaj. Začátkem června 2023 se pak Fedotov konečně vrátil do akce v ostrém zápase na mistrovství Ozbrojených sil Ruské federace, kde hrál za tým námořnictva, kterému vychytal druhé místo.

Soudě podle nejnovějších zpráv, Fedotov již „splatil svůj dluh vůči vlasti“ v plné výši, a je z něj zase civilista. Ruská média v čele s Metaratings pak přinesla další novinky, podle kterých ruský brankář prodloužil smlouvu s CSKA na dva roky ihned po jeho propuštění. Na oficíální potvrzení ze strany klubu se však stále čeká!

Pokusí se Daniel Brière a spol. získat Fedotova po vypršení kontraktu v Rusku? Vzhledem ke stávající situaci a stáří hráče se to nejeví jako pravděpodobné, ovšem třeba takový Tim Thomas v tom samém věku teprve debutoval v NHL. Naděje tedy umírá jako poslední.

Je však jasné, že Fedotov udělal přesně to, co se po něm před rokem požadovalo. Nastal tedy scénář ruských hodnostářů, kteří dosáhli svého bez ohledu na předchozí vůli hokejisty. Jde vůbec o svobodnou volbu nebo o „novodobou formu otroctví“? Zatímco ruská média nad touto otázkou spekulují, v zámoří mají poměrně jasno!