Ve svůj velký den si dopřála to nejlepší! Zatímco o svatební šaty se Petře Kvitové (33) postarala elitní módní návrhářka Beata Rajská (61), šperky tenistka svěřila do rukou dlouholetého sponzora. A ten na wimbledonské šampionce opravdu nešetřil!

Kolik že svatební klenoty stály? Dekolt nevěsty zdobil náhrdelník za 1 928 498 korun. Ten skvěle doplnil náramek, který stál něco málo přes milion (1 026 225 korun). Romantický účes Petra doladila náušnicemi s květinovým motivem, jejichž cena je 929 748 korun. Na ruce se jí pak vyjímal široký prsten z růžového zlata v ceně 254 925 korun. Suma sumárum přesáhla celková cena svatebních šperků české hráčky 4 130 000 korun! „Petra si u nás také nechala na zakázku vyrobit snubní prsteny,“ doplnili zástupci firmy ALO Diamonds.

A co šaty?

Luxusní klenoty doplňovaly překrásné šaty ze šifonů s krajkou, jejichž materiál cestoval do Česka až z Paříže. Na rozdíl od šperků ale zůstává cena šatů neznámá. „Cenu neříkám, ani nevím. My jsme se na začátku na něčem dohodly, a tak to bylo. Víc to komentovat nebudu, lidi asi moje ceny znají,“ vyjádřila se Rajská v rozhovoru pro Blesk.

Na detailní snímky Petřiných šperků se můžete podívat v galerii: