Hlaváčková o wimbledonské královně Vondroušové: Speciální už od začátku, ale...

Ještě před rokem Markétě Vondroušové (24) do smíchu moc nebylo. Českou tenistku totiž po většinu minulého ročníku trápilo zápěstí, které si dokonce vyžádalo i operaci. Po včerejšku se ale situace obrátila o 180 stupňů! Sympatická hráčka totiž ve finále Wimbledonu porazila Uns Džábirovou (28), čímž si zajistila tenisovou nesmrtelnost. K životnímu úspěchu se dostavilo i spousta gratulací včetně té od extenistka Andrey Hlaváčkové (36), která se o čerstvé šampionce rozpovídala.

Stejně jako ostatní čeští sportovci, i Andrea Hlaváčková měla obrovskou radost z triumfu Markéty Vondroušové na Wimbledonu. „Je to pohádka, něco neuvěřitelného, když se nenasazené hráčce, která měla nedávno ruku v sádře, podařilo vyhrát nejsnovější turnaj, který existuje. Zaslouženě dominovala. Posílám jí moc gratulací,“ vyjádřila se pro web TN.cz.

Mimo jiné uvedla, že punc výjimečnosti dřímal ve Vondroušové už od jejich počátečních tenisových let. ,,Je to introvertní a velmi talentovaná hráčka, u které už od začátku kariéry bylo vidět, že tam je něco navíc a speciálního. Hlavně co se týče šikovnosti její ruky, to bylo vidět od útlého věku, kdy jsem ji znala. Její obrovskou výhodou je, jak zvládá stresové situace," rozplývala se Hlaváčková nad čerstvou šampionkou.

Zároveň ale wimbledonská finalistka čtyřhry z roku 2012 varovala před enormním tlakem, který nyní rodačku ze Sokolova čeká. Jak ze strany soupeřek, tak ze strany médií. ,,Myslím si, že herně na první pětku má. Půjde o to, jak dlouho se tam dokáže udržet. Poslední dobou je takový trend, že se holkám něco podaří a pak se na ně navalí mnoho zodpovědnosti, tlak médií, daleko větší závazky. Po svém prvním finále to dokázala ukočírovat, ale teď je z ní wimbledonská vítězka," poznamenala někdejší světová trojka.

,,Vítěz je pak na všech dalších turnajích brán jinak. Více se s ním komunikuje, hráčky se na nich chtějí více vytáhnout. Je to nálepka, kterou každý chce, ale přináší s sebou také mnoho zodpovědnosti," připomněla na závěr Hlaváčková.