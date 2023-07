Nejlépe bránící útočník NHL končí: Boston se bude muset obejít bez Bergerona

Velký srdcař, člen prestižního Triple Gold Clubu a šestinásobný držitel Selke Trophy jde do důchodu! Po neuvěřitelných 19 sezónách končí kanadský centr Patrice Bergeron ve věku 38 let! Oznámili to na sociálních sítích a webových stránkách Boston Bruins, v jejichž barvách odehrál celou svou kariéru v NHL.

Mezi největší úspěchy legendární sedmatřicítky bezpochyby patří dvě zlaté medaile z olympijských her 2010 a 2014 či následný triumf na Světovém poháru 2016. Nad hlavu zvedl také Stanley Cup v roce 2011, k tomu hrál dvě neúspěšné finále v letech 2013 a 2019. Přestože byl Patrice Bergeron nechráněným volným hráčem, nehrozilo, že by vzal z Bostonu do zaječích někam jinam. Byl věrný svému klubu, který ho draftoval ze 45. pozice v roce 2003.

Buď to tedy znamenalo pokračování u Bruins, nebo konec kariéry. Jiná možnost nepřicházela v úvahu! Rozhodování se snažil Bergeronovi ulehčit i jeho spoluhráč David Pastrňák, který mu nabídl 1 milion dolarů ze své tučné smlouvy, pokud ještě rok zůstane. Druhá z možností se však nakonec ukázala jako pravdivá. Patrice Bergeron již neoblékne červeno-žlutý dres a ani žádný jiný, alespoň ne v nejslavnější hokejové lize světa.

Pro tým z Massachusetts je to pochopitelně velice citelná ztráta. V předchozí sezoně Boston Bruins překonali rekord v počtu bodů v základní části. Velkou zásluhu na tom měl právě tento frankofonní Kanaďan, který původně pochází z L'Ancienne-Lorette, z města v centrálním Quebecu. Byl klíčovým mužem týmu!

Patrice Bergeron byl typický příklad takzvaného “two-way“ centra, takže vynikal na obouch stranách kluziště. Sezónu po sezóně sbíral kanadské i plusové body v lajně s jeho letitým parťákem Bradem Marchandem jako na běžícím pásem, díky čemuž byl hned šestkrát oceněn Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka soutěže. „Myslím, že by se měl vrátit k nám. A hlavně by měli změnit název trofeje po něm,“ uvažoval David Pastrňák nahlas před necelým měsícem.

Brilantní dovednosti quebeckého rodáka se projevovaly na tabulce pravdy, v níž každoročně dominoval. Celkově odehrál 1 294 zápasů, přičemž je stále v plusu hned o 289 bodů. Patrice Bergeron navíc opouští NHL s fantastickou vizitkou 1 040 kanadských bodů za 427 gólů a 613 asistencí, dalších 128 bodů (50+78) nasbíral v těžkých soubojích v play-off. Víc jich ale nepřidá!

Poradí si Pastrňák a spol. i bez svého kapitána? Vrátí se do TD Garden alespoň David Krejčí? A jak organizace vyřeší málo místa pod platovým stropem? Na tyhle předsezónní otázky chce znát odpověď snad každý fanoušek Boston Bruins.