Tři roky po smrti hokejisty Buchtely: Srdcervoucí vzkaz »synka« do nebe!

Jsou tomu tři roky, co teprve dvacetiletý hokejista Ondřej Buchtela prohrál svůj boj s rakovinou srdce. Do poslední chvíle po jeho boku stála věrná partnerka Anička, jejíhož syna bral jako vlastního. Velkou podporu rodině vyjádřil bývalý Ondřejův spoluhráč Jakub Lauko, nynější hokejista Boston Bruins.

Byl nadějným hokejovým obráncem a kmenovým hráčem Liberce. Bohužel se mu obrátil svět naruby, neboť se znenadání dozvěděl strašlivou zprávu. Ondřej Buchtela měl vzácný nádor na srdci, přesto se nevzdával a bojoval do posledního dechu.

A nebyl na to sám. Jeho příběh zvedl velkou vlnu solidarity a na jeho léčbu přispěl například Jaromír Jágr, Dominik Hašek nebo Petr Čech. Boj s nemocí byl ale velmi složitý a ani zkušení odborníci nemohli pomoci. Ondru během těžkých chvil držela nad vodou jeho přítelkyně Anička, se kterou tvořil pár přes čtyři roky. Ona při něm stála až do úplného konce a držela jej za ruku, když odcházel.

Nad velkou ztrátou dodnes truchlí i Aniččin malý syn, který Ondřeje bral jako vlastního tátu. Ten mu nyní poslal dojemný vzkaz do nebe. „Moc bych chtěl, aby ses vrátil na zem. Dalo by se to zařídit. Byli bychom zase všichni spolu. Bylo by to zase v poho,“ stálo ve sdělení, které napsal malý klučina vlastní rukou.

Na zesnulého Buchtelu vzpomínal i nevlastní syn. Poslal mu dojemný vzkaz do nebe! Video se připravuje ...

A smutné výročí neuniklo ani českému útočníkovi Jakubu Laukovi. Ten vstřelil svůj první gól v NHL v černo-žlutých barvách Boston Bruins, čímž přispěl svému týmu k výhře 6:5 nad Penguins v prodloužení. Puk, se kterým byl premiérový gól vstřelen, pak obvykle končí v soukromé sbírce hráče. To ale není tento případ!

„Před dvěma lety jsem svému umírajícímu kamarádovi slíbil, že to dotáhnu do NHL. Tohle je pro jeho mámu,“ sdělil tehdy novinářům, co má v plánu udělat s památečným kotoučem z jeho premiérové trefy v nejlepší soutěži na světě.

Jak řekl, tak i učinil! Hokejista se po půl roce od své premiérové trefy účastnil vzpomínkového posezení, kde předal koutouč matce svého zesnulého kamaráda Ondřeje Buchtely. „Puk doručen a slib splněn. Pro tebe, brácho,“ napsal Jakub Lauko na sociální sítě k fotografii, na které pózuje s matkou kamaráda.

​Oba spolu hrávali za mládežnické výběry Chomutova i české reprezentace. O jejich velkém přátelství poté svědčí, že si Jakub Lauko nechal vytetovat jeho iniciály a číslo čtyři, se kterým Ondřej Buchtela nastupoval.