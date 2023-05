Sonda do srdce reprezentace. Méně hvězd, ale TÝM. Legendy říkají, že...

Dlouho byl stůl se jmény hlavního trenéra i generálního manažera opuštěný, bez hlavních aktérů. Čas ubíhal.

Začátek tiskové konference se protahoval. „Vydržte, trenéři akorát hráčům, kteří se nevešli, vysvětlují důvody,“ omluvil prodlení jeden z funkcionářů. Fanoušci prožívali poslední chvíle napětí, v hlavě si ještě skládali svoje nominační puzzle. Byla to fuška.

A když dorazil kouč Kari Jalonen, jako první pronesl: „Omlouvám se, že to tak trvalo. Musím přiznat, že to nebylo jednoduché.“

Tenhle moment přesně symbolizoval celý proces tvoření definitivní podoby kádru na šampionát. Všichni se zapotili. „Brali jsme to opravdu hodně zodpovědně, každého hráče. Jeho roli, přínos,“ vykládal 63letý finský expert, jenž svou pouť v národním týmu loni načal bronzem.

Když mluví o Češích, říká MY. Až tak se s reprezentací sžil. Loni bral národní tým bronz. Ovšem nemá cenu si nic namlouvat, obří podíl mělo duo Davidů z Bostonu. Pastrňák s Krejčím po příletu povýšili tým do jiné dimenze.

Jak si povede současný výběr bez nich? Navíc jenom s pěti posilami z NHL? Což je nejmíň za poslední roky.

„Asi by si každý přál, abychom měli všechny tři útočníky z Bostonu. Je to jiné než loni, ale nemá cenu říkat, co by kdyby,“ říká smířlivě Jalonen. „Tentokrát nemáme super hvězdu, ale i tak jsem spokojený s tím, jak mužstvo vypadá. Věřím, že i s tímto výběrem můžeme uspět.“

Co napoví soupiska

Když si prolétnete soupisku, vidíte: zámořskými lídry Chytil s Kubalíkem. Klíčovou postavou Červenka. Síla v bráně. Solidní defenziva v čele s Kempným. Šikulové Chlapík s Tomáškem. A pak plejáda univerzálů, poctivců a hráčů, kteří jsou schopni přijmout jakoukoliv roli.

Ano. Právě TÝM má být největší zbraní. Hráči, kteří respektují systém. Jsou ochotní „žrát“ led. Zaskočí jeden za druhého. Týmový duch, to je to, co kouč často opakuje.

„Kari zvolil filozofii, kterou prosazoval už ve Finsku. Určitě nebudeme úplně oplývat ofenzivní silou, ale je tam spousta hráčů, kteří kvalitu mají,“ tvrdí někdejší útočník Jiří Hrdina, trojnásobný vítěz Stanley Cupu a mistr světa z roku 1985.

Zárukou kvality by měl být hlavně kapitán Roman Červenka, mistr svého oboru. Ten se chystá na desátý (!) šampionát. Je obouchaný všemi možnými variantami. Když byl tým našvihaný hvězdami i bez nich. A dobře ví: „Asi nikdo nemůže čekat, že budeme všechny válcovat. Musíme hrát pospolu, poctivě. Věřit si. Ale z mužstva mám výborný pocit. Parta je skvělá,“ reaguje světový šampion z roku 2010.

Sám říká, že používá frázi. Ovšem podívejte se na Finy, kteří vytvořili úspěšnou dynastii. Drtí svět. Vyhráli dva z posledních tří šampionátů. Olympiádu. A že by oplývali luxusním artiklem z NHL?

Ne.

„Myslím si, že i tohle je pro nás inspirace. Musíme táhnout za jeden provaz. Bez ohledu na to, jestli máme v týmu hráče z NHL, nebo ne. To je základ úspěchu,“ tvrdí kapitán výběru, jenž zazářil na minulém mistrovství. „Je to výborný lídr,“ chválí ho kouč Jalonen.

Ani tohle není fráze. Je to typ hráče, který ví, jak uspět. Co se tomu musí obětovat. „V mužstvu je i víc hráčů, kteří mají v sobě vítězný duch. Jasně, kdyby přijeli Pasta s Krejčou, kvalita by byla vyšší. O tom žádná. Ale nemyslím si, že by mužstvo bylo nějak oslabené,“ hlásí někdejší útočník David Moravec, olympijský šampion z Nagana a dvojnásobný mistr světa.

Hrdina: I vepředu je slušná síla

Červenka půjde příkladem. Jako to umí. „Je strašně důležité, když hvězda padne do rány, zablokuje ji. Ostatní to pak dělají automaticky,“ dodává Moravec. V tom by neměl být problém. Mužstvo má spoustu pracantů. Třeba Černoch, Voženílek…

Tým může profitovat z toho, že už dlouho před šampionátem získal definitivní podobu. Stále se počítá s možnými přídavky z druhého kola Stanley Cupu (třeba David Kämpf, Ondřej Palát), ale to už by byla jenom lukrativní nadstavba. Ten základ je hotový.

Což je přesně ve stylu, který sedí Jalonenovi. „Může být určité plus v tom, že jsme pospolu nějakou dobu a jsme sehraní. Svým způsobem to může být výhoda,“ tvrdí gólman Karel Vejmelka.

A kdo bude dávat góly? Má tým dost střelců?

Legitimní otázka. Může to haprovat. Ale zase se nabízí osvědčená jména: Chytil, Kubalík, Červenka. A taky Chlapík. Muž, jenž se na MS prodral poprvé. Oprávněně. I ofenzivní um se bude hodit. Nejenom buldoci a pracanti.

„I vpředu budeme mít docela slušnou sílu,“ uklidňuje někdejší útočník Hrdina.

V úterý Češi sednou na letadlo. Mise (minimálně za obhajobou bronzu) startuje.