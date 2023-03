Boston dál válí! Má Prezidenta, Lauko upoutal rvačkou. Ale všichni chtějí víc

Nečekáte, že by jim vyloženě došel dech. Že by se vyprázdnila nádrž a byl šlus. Ale lehký výpadek nebo mikrokrize se občas nevyhne nikomu. Jen Boston to v této sezoně obchází obloukem. Forma Bruins je od startu ročníku úžasná. Ani jednou se nestalo, že by z utkání odešli třikrát v řadě bez bodu.

Z dosavadních 75 duelů jich vyhráli těžko uvěřitelných 58, čímž mimochodem už teď vytvořili nový rekord klubu, který v roce 1924 stál u zrodu NHL. V šedesáti minutách padli Bruins pouze ve dvanácti případech. Pokud udrží vítězné tempo až do konce sezony, dostanou se na 63 výher. Tím by pokořili historický rekord celé NHL, který má zatím v držení Tampa Bay s 62 triumfy z ročníků 2018/19.

Už s předstihem si Boston uhrál Prezident's Trophy pro nejlepší tým základní části. Pohár získali počtvrté. Jde však o relativně nové ocenění, které se v lize uděluje teprve od roku 1986. Celkově už Bruins končili sezonu NHL s nejvíce body pošestnácté. Z předchozích patnácti případů pak v play off sedmkrát došli do finále Stanley Cupu.

„Výhra Prezidentského poháru je skvělá věc! Jsem hrdý na hráče, dosáhli výjimečné věci. Jen to potvrzuje, jak dobrý tým jsme. Hráči samotní jsou jen špička ledovce. Jde o všechny trenéry, skauty, management a všechny zaměstnance organizace, kteří odvádí úžasnou práci. Dostat sem ty správné hráče, vybudovat zdravý tým. Víte, není to samozřejmost. Je za tím spousta práce lidí, kteří tu byli dávno přede mnou,“ rozpovídal se trenér Jim Montgomery.

Kouč, který je nejžhavějším adeptem na zisk Jack Adams Trophy pro trenéra sezony, zároveň dobře ví, že ta nejtěžší šichta jeho partu teprve čeká. „Zatím to byla kouzelná sezona, všichni si ji užíváme. Víme však, že ta nejtěžší část je před námi. Ale upřímně? Těšíme se na tu dřinu.“

Podobně to vidí i kapitán Patrice Bergeron. „Jsme na sebe hrdí, samozřejmě. Za tímhle počinem je kus tvrdé práce. Je to výsledek dlouhodobého procesu. Rostli jsme jako tým, učili se vyhrávat a hrát jeden za druhého. Je to hezké, ale jasně... Oči máme upřené na něco většího. Spousta práce nás teprve čeká.“

Trofej získali Bruins už sedm duelů před finišem soutěže. Potřebovali k tomu porazit Columbus, o čemž povedeným bekhendovým blafákem z úniku v prodloužení rozhodl David Pastrňák. V pohodě hrající český bombarďák se dostal na metu 53 gólů a celkem 99 bodů.

Stovku může Pasta zdolat už dnes večer, od 21 hodin se Boston představí na ledě Pittsburghu. Magickou hranici za posledních dvacet let v dresu Bruins překonali pouze Joe Thornton (101 v sezoně 2002/03) a Brad Marchand (100 v sezoně 2018/19). Už nyní je Pastrňák na kariérním maximu gólovém i bodovém.

V duelu s Blue Jackets na sebe upoutal pozornost taky Jakub Lauko, který na ostrý pěstní souboj vyzval Billyho Sweezeyho. V tu chvíli vedl Columbus 1:0. Lauko však tým rvačkou nastartoval. „Byla to skvělá příležitost, jak nabudit kluky a rozproudit publikum. Ještě jsem ani nevylezl z trestné lavice a bylo vyrovnáno. Myslím, že se to vyplatilo. Jsem šťastný, že jsme vyhráli,“ sypal ze sebe.

V nabité sestavě Bruins místo jednou má, podruhé ne. Nemá za úkol bodovat, ale hrát tvrdě, být nepříjemný pro soupeře. S touhle rolí se český mladík sžívá. „Vedl jsem o tom pár rozhovorů s tátou i mým agentem. Potřeboval jsem si to srovnat v hlavě. Na tohle jsem nebyl zvyklý. Ptal jsem se sám sebe, co od sebe chci, co očekávám. Jednou ráno jsem si to uvědomil. Nejsem Pasta nebo March. Pokud chci hrát tady, musím změnit uvažování i způsob hry. Snažím se plnit, co po mně chce trenér. Být energický, bruslit, být zodpovědný a tvrdý v soubojích. Vyplácí se to,“ popsal otevřeně Lauko.

Svého postavení uvnitř týmu si je vědom. Dobře ví, že až se uzdraví aktuálně nehrající Taylor Hall a Nick Foligno, o flek zřejmě přijde. „Jsem realista. Až se kluci vrátí, bude těžké tu zůstat. Tyhle zápasy beru tak, že se chci ukázat. Chci dokázat trenérům, že ať se rozhodnou jakkoli, můžou se na mě spolehnout. Že můžu být platným hráčem pro play off.“

