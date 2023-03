Kouč Slováků pod palbou. Šokoval výroky po remíze s Lucemburskem

Třetí sraz, páté utkání a stále žádná výhra. Francesco Calzona, který v Neapoli působil jako asistent Maurizia Sarriho či Luciana Spallettiho a jehož ke slovenské reprezentaci doporučil hvězdný záložník Marek Hamšík, zatím tápe.

Výsledkově, výkonnostně a teď už i rétoricky.

„Jsem přesvědčený, že od mého příchodu k týmu tam je jistý progres. Nemůžeme čekat zázraky, ale co se týče nasazení a přístupu, byl jsem spokojený. Nesmíme zapomínat, že Lucembursko dokázalo v posledních letech vyšplhat ve světovém žebříčku o čtyřicet míst výš, zatímco my jsme se propadli. Z remízy 0:0 si nedělám starosti, protože ještě v září bychom takový zápas prohráli 0:4…,“ prohlásil čtyřiapadesátiletý kouč ve čtvrtek večer.

Zatímco z trnavských tribun se ozýval pískot, byť jen od třech a půl tisíc fanoušků, slovensko-italský realizační tým, do kterého patří i šéf gólmanů Matúš Kozáčik z Plzně, zůstal pozitivní. Calzona stále čeká na premiérovou výhru, přestože – při vší úctě – nenarazil na top kvalitu. Lucembursko, Chile, Černá Hora, Bělorusko, Ázerbájdžán? Nic nepřekonatelného.

Herní tvář je nejasná, výkony šedivé. Faktem je, že rodák z městečka Vibo Valentia v Kalábrii s Dávidem Hanckem a spol. od nástupu loni v létě zvládnul jen nějakých patnáct společných tréninků. Přesto Slovensko zůstává výrazně za očekáváním. Krkolomná vyjádření do médií napjaté atmosféře nepomáhají, dokonce se řešilo, zda Calzonova slova z italštiny správně přeložil tlumočník. Nikomu se nechtělo věřit, že po takovém zmaru bude jeho hodnocení pohodičkové...

Na siestu ale není čas, hned v neděli čeká mužstvo, v němž ve čtvrtek debutoval Michal Tomič (slávista na hostování v Mladé Boleslavi), v Bratislavě reparát s Bosnou a Hercegovinou. Dva ztracené body je třeba nahradit, zvlášť když úvod kvalifikace zvládl nejen favorit skupiny z Portugalska, ale právě i Bosna.

Pokud by přišel další kolaps... „Komplikovanou situaci si velmi dobře uvědomuji, ale ničeho se neobávám. Ani žádné ultimátum mi nikdo nedal,“ udržel Calzona klid.

Výhodu má v tom, že za ním stojí kabina. Zatím...

„Ani Guardiola by za tři srazy nedokázal udělat zázraky,“ zastal se trenéra středopolař Stanislav Lobotka. „Jasně komunikuje, co od každého vyžaduje. Absolutně přesně na milimetry a sekundy každý ví, co má dělat a jak reagovat. Je třeba mu dát čas, prostor a věřit jeho práci a stylu. Jsem si jistý, že se to projeví,“ přidal Matúš Bero.

Televizní experti složeni z řad bývalých reprezentantů, například Jána Muchy či Szilárda Németha, tak shovívaví nebyli. „Katastrofa, takhle se dál nepohneme. Ve hře nic není, přece nemůže být spokojený. Slovenský trenér už by byl po takovém zápase odvolaný,“ měli jasno.