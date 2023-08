Zadlužený Hloušek: Řehole v autodopravě

Zářnou kariéru fotbalisty mu zastavil hazard. Od té doby se bývalý reprezentační obránce Adam Hloušek (34) topí v dluzích. Ale snaží se z nich vymanit tvrdou prací jako běžný člověk.

Vymotat se z dluhové pasti je téměř herkulovský úkol. Do té spadl kvůli závislosti na online hazardu, která se vyšplhala přes astronomickou výši 28 milionů korun. Teď s oddlužovacím procesem, který Blesk bedlivě sleduje, bojuje bývalý hráč Jablonce, Slavie či Plzně se vší vervou.

Našel si práci v autodopravě, kde dělá na živnostenský list. „Dělám maximum pro to, abych vydělával a peníze chodily do kapsy mým věřitelům. To je jediné, na čem mi momentálně záleží,“ nestrká v rozhovoru pro Hospodářské noviny před problémem hlavu do písku.

„Do práce docházím od pondělí do pátku. A abych byl upřímný, je to docela řehole, ale užívám si to,“ usmál se pozitivně naladěný Hloušek. „Vím, udělal jsem chybu. Ale důležité je postavit se k chybám čelem,“ uvědomuje si.

Tři nejznámější věřitelé z ČR (osoba / klub + částka)