Grandslamová vítězka vybuchla na kurtu: Nechala vyvést fanouška z hlediště!

Tenistka Bianca Vanessa Andreescuová (23) vypadla na turnaji ve Washingtonu v prvním kole. Její prohře však předcházel incident, který se na tenisových hřištích moc často nevidí. Jeden z fanoušků hlasitě oslavil její zkažené podání, což se kanadské hráčce nelíbilo a viníka okamžitě seřvala. Z této scény už se však nedokázala oklepat a utkání prohrála.

Vítězka US Open se v prvním kole na turnaji WTA ve Washingtonu postavila proti Ukrajince Martě Kosťukové. Utkání pro ni nezačalo vůbec špatně, když první sadu vyhrála 6:2. Pak ale Andreescuová začala ztrácet, druhou sadu prohrála 3:6 a pomalu se na ni začala projevovat frustrace. Vše pak vyvrcholilo ve třetím setu, když Kanaďanka zahrála dvojchybu.

Tu jeden z fanoušků v hledišti oslavil hlasitým výkřikem “aut“. Čtyřiačtyřicátá hráčka světového žebříčku už další tlak neunesla a všechny své emoce pustila na povrch. Na nevychovaného návštěvníka dvakrát hlasitě zařvala „shut up“ (drž hu*u), poté se urazila a odmítla pokračovat v utkání dřív, než bude viník odveden z hlediště.

Toto přání jí zaměstnanci security splnili a fanoušek byl za potlesku ostatních přihlížejících vyveden ze stadionu. Značně rozhozené Andreescuové však ani tento krok nepomohl a utkání nakonec prohrála 5:7 v tie-breaku.

Tenistka, která byla po vítězství na US Open v roce 2019 na čtvrtém místě žebříčku WTA, tak bude chtít toto střetnutí co nejdříve vymazat z hlavy. Tento měsíc ji čeká ještě grandslamový turnaj v New Yorku a mladá Kanaďanka musí doufat, že si na něm po zpackaném zápase v hlavním městě USA spraví chuť.

Andreescuová pak po zápase sdílela na svém Twitteru sarkastický příspěvek ohledně zápasového incidentu.

„Jaký úžasný sport…“ napsala tenistka.