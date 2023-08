Hororové zranění slovenské olympijské lyžařky: Těsně po porodu přišla o oko!

Během kariéry se věnovala jednomu z velmi nebezpečných sportů, ale to nejhorší ji potkalo až nyní. Akrobatická lyžařka Zuzana Bernardová (33), rozená Stromková, je aktuálně na mateřské dovolené, ale během nevinného focení se jí stala nehoda, která jí změnila život. Díky nešťastné náhodě přišla o oko a teprve čas ukáže, zda nebude potřebovat implantát.

Vše se seběhlo tak rychle. Zuzana byla na focení paintballové akce, a když byla mimo hru, tak si na okamžik sundala povinnou masku. Právě tehdy ji zbloudilá kulička vystřelená z jedné ze zbraní zasáhla přesně do oka.

Tragická nehoda měla děsivé následky. „Měla jsem úraz. Do oka mi vletěla kulička a za setinu času zničila vše, co se v něm nachází. Na příjmu v nemocnici mi doktorka řekla, že to nevypadá dobře… Vidím tmu, ale schránka oka se po skoro tříhodinové operaci podařila zachránit a v příštích měsících se ukáže, zda přijme zdravé oko to nevidomé, nebo se bude muset vyměnit za implantát,“ popsala slovenská olympionička nehodu na sociálních sítích.

„I když vidět na jedno oko už nebudu, tak je pořád fajn mít alespoň to své a věřit, že se nic nezkomplikuje… Po pár dnech vycházím z nemocnice a je to pro mě nová životní výzva, ale jsem vděčná i za to, co mám a že se můžu dívat na svět tím jedním," dodala.

Sympatická brunetka je dvojnásobnou maminkou. První potomek přišel na svět v říjnu 2019, kdy se jí narodil synek Martin. V listopadu 2022 pak porodila dcerku Annu. Ještě pod svým dívčím jménem Stromková se účastnila olympijských her v roce 2014 v ruském Soči, kde obsadila v disciplíně slopestyle dvacáté místo. Jejím největším úspěchem byla bronzová medaile na mistrovství světa v roce 2015 v rakouském Kriechbergu.