Monacké »knížectví« Petera Sagana: Cyklista si na francouzské riviéře žije jako v bavlnce

Zařadil se po bok nejbohatších lidí planety! Slovenský cyklista Peter Sagan se pyšní statusem nejlépe placeného cyklisty poslední dekády, což si náležitě užívá, jak se sluší a patří. Na každém kroku je tak obklopen naprostým luxusem! Na Slovensku ale trávit čas moc nechce, a tak skoro již 10 let žije v daňovém ráji v Monaku.

Fenomenální Peter Sagan původně pochází ze Žiliny, kde vlastní hned několik nemovitostí. Přesto raději pobývá v prosluněném Monte Carlu, v evropském ráji hazardu a přepychu u Azurového pobřeží. Před necelou dekádou mu pak trvalo téměř rok, než si vybral své první monacké sídlo. Před 3 lety si zde pořídil již druhý luxusní apartmán, kdy původní domácnost pravděpodobně zůstala exmanželce Kataríně a synovi Marlonovi.

Pochopitelně tedy má Tourminator již dlouho vedený trvalý pobyt v Monaku, jenže stát se občanem tohoto knížectví není vůbec jednoduchý úkol – musíte být eurový milionář. To je ovšem v Saganově případě pouhá formalita, neboť během své bohaté kariéry nastřádal daleko větší obnos. Slovenská cyklistická ikona si tedy může dovolit žít na vysoké noze, proto si dopřává luxusu i v mnoha dalších ohledech, nejen co se týče bydlení!

Peter Sagan je kupříkladu velkým nadšencem do aut již od dětství, během kterého si oblíbil takzvané “muscle cars“ s osmiválcovými monstry pod kapotou. Ve svém hotelovém resortu má kupříkladu vystavený na míru dělaný Dodge Charger z kalifornské dílny MASCAR za více než 200 tisíc eur (v přepočtu 4,85 milionů korun českých), který by s přehledem zapadl do filmové série Rychle a zběsile. V garáži legendárního cyklisty naleznete také upravené KTM X-Box a mnoho dalších luxusních automobilů a motorek všeho druhu.

A ani jeho svatba v Dolním Kubíně nebyla žádnou levnou záležitostí. Na obřad sice Tourminator přijel zeleným trabantem a jeho nevěsta Katarína zase v historickém bílém Citroenu, ale oba následně odletěli vrtulníkem směrem do Štrbského plesa, kde v hotelu probíhala velkolepá veselka. Peter Sagan si zkrátka své těžce vydřené peníze umí užít s patřičnou pompézností jako málokdo!