Sparťané zápolili o Ligu mistrů v Kodani se značkovými proprietami: Modemani

Mač předkola Champions League, to není pouťák v Nelahozevsi. Sparťané šli do prvního duelu třetí kvalifikační fáze s FC Kodaň (0:0) náležitě vybaveni.

„Milníků máte spoustu, ale určitě je to sen každého hráče zahrát si Ligu mistrů. Bylo by skvělé dokázat to jako tým,“ prohlásil kapitán Ladislav Krejčí (24). No a o ten splněný sen, jenž za postup do základní grupy vynáší prémii UEFA 400 milionů korun, nemůžete holt usilovat se síťovkou, nebo s taškou Iveta na kolečkách. Natož v ošacení z asijské tržnice či v teplákovce. Letenští to vědí. Koneckonců jsou to vyhlášení modemani!

A tak střelec Jan Kuchta (26) putoval do Dánska s kabelkou za 38 000 korun, kouč Brian Priske (46) s taškou za 32 250 a Krejčí s batohem za 25 000 »kaček«. Jelikož u Baltu bylo deštivo, větrno, zkrátka nevlídno, sportovní ředitel a oddílová ikona Tomáš Rosický (42) nasadil už v Ruzyni zachmuřený výraz tváře a k tomu slušivou bundu značky Burberry za 34 500 korun.