Sparta Praha – FC Kodaň v TV: kdo vysílá 3. předkolo Ligy mistrů živě?

Fotbalisté pražské Sparty si přivezli z Kodaně nadějnou bezbrankovou remízu do odvety 3. předkola Ligy mistrů. Oba týmy už znají i své potenciální soupeře v další fázi evropských pohárů. V případě postupu je čeká lepší z dvojice Raków – Aris Limassol, poražený tým se přesune do 4. předkola Evropské ligy, kde se utká s horším z dvojice AEK – Dinamo Záhřeb. Kde sledovat odvetu 3. předkola Ligy mistrů Sparta – FC Kodaň živě?

Vše o utkání AC Sparta Praha – FC Kodaň Datum a čas: úterý 15. srpna, 19:00

Místo konání: epet Aréna, Praha

Fáze: 3. předkolo Ligy mistrů

Rozhodčí: Serdar Gözübüyük (Niz.)

Studio iSport.cz od 19:30

TV přenos: O2 TV Sport

Kde sledovat FC Kodaň vs. Sparta Praha živě v TV?

Sledujte Studio iSport.cz od 18:30 s trenérem Václavem Kotalem, bývalým ligovým hráčem Jakubem Podaným a moderátorem Adamem Nenadálem.

Přímý přenos odvety 3. předkola mezi Spartou Praha a FC Kodaň vysílá stanice O2 TV Sport. Předzápasové studio začíná v úterý 15. srpna od 18:30.

Zápasy Sparty a Kodaně před odvetou

Sparta i její dánský soupeř se na odvetu naladili výhrou v domácích soutěžích. Zatímco Sparta výrazně obměnila sestavu a deklasovala Jablonec 5:1, výhru Kodaně nad Odense zajistil až 90. minutě Achouri.

Jablonec – Sparta 1:5 (60. Drchal - 12., 27. Vitík, 35. Minčev, 39. Kairinen, 45. Wiesner) Sestava Sparty: Vindahl – Vitík, Sörensen (61. Vydra)), Gomez – Wiesner, Laçi, Kairinen (46. Pavelka), Ryneš – Pešek (67. Karabec), Sejk (80. Sadílek), Minčev (67. Olatunji) FC Kodaň – Odense 2:1 (77. Lerager, 90. Achouri - 57. Nouck) Sestava Kodaně: Grabara – Jelert, Vavro, Boilesen (58. Sorensen), Diks – Goncalves, Clem (74. Lerager), Claesson (58. Falk) – Bardghji (46. Elyounoussi), Oskarsson (58. Larsson), Achouri

Vzájemné zápasy Sparty a Kodaně

Je to už téměř 14 let, co se Sparta s Kodaní utkala v základní skupině K tehdy nově vzniklé Evropské ligy. A právě duely s Kodaní rozhodly o nepostupu Sparty do další fáze Evropské ligy, nejprve Letenští prohráli v Kodani 0:1, doma pak nezvládli přímý boj o postup a po dvou brankách N'Doyeho prohrál 0:3. V dresu Kodani se představil i dva bývalí hráči Sparty - Libor Sionko a Zdeněk Pospěch.

16. 12. 2009 Sparta Praha - FC Kodaň 0:3 (22. a 30. N'Doye, 54. Gronkjaer (pen.) 1. 10. 2009 FC Kodaň - Sparta Praha 1:0 (25. N'Doye)

Sparta v evropských pohárech 2023/24

Přestože se ještě neodehrály ani první zápasy 3. předkola, už jsou nalosované dvojice pro poslední fázi evropských pohárů, která rozhodne o konečném složení základních skupin. Los Sparty je jasný, v případě postupu ji čeká lepší z dvojice Raków / Aris Limassol a přímý souboj o postup do hlavní fáze Ligy mistrů. Poražený tým ze 4. předkola Ligy mistrů má zajištěnou účast v hlavní fázi Evropské ligy, kde by Sparta s ohledem na koeficient měla být nasazena do 3. koše.

V případě prohry s Kodaní čeká Spartu 4. předkolo Evropské ligy, kde narazí na poraženého z dvojice AEK Atény - Dinamo Záhřeb. V tomto případě postup znamená jistotu základních skupin Evropské ligy, prohra přesun do skupinové fáze Konferenční ligy, kde by Sparta pravděpodobně byla nasazena do 3. koše.

Soutěž Fáze Zápasy Liga mistrů 3. předkolo 1. zápas: FC Kodaň - Sparta 0:0

2. zápas: Sparta - FC Kodaň (15. 8. od 19:00) 1) postup přes Kodaň Liga mistrů 4. předkolo 1. zápas: vítěz Raków / Aris Limassol - Sparta (22. - 23. 8.)

2. zápas: Sparta - vítěz Raków / Aris Limassol (29. - 30. 8.) 2) vypadnutí s Kodaní Evropská liga 4. předkolo 1. zápas: poražený AEK / Dinamo Z. - Sparta (24. 8.)

2. zápas: Sparta - poražený AEK / Dinamo Z. (31. 8.)

Kodaň v evropských pohárech 2023/24

Dánský soupeř za sebou má už dva zápasy v rámci 2. předkola Ligy mistrů, ve kterém se utkal s islandským mistrem Breiðablik. Po venkovní výhře 2:0 se odveta proměnila v přestřelku 6:3, ve které se blýskl hattrickem devátenáctiletý Orri Oskarsson.

Soutěž Fáze Zápasy Liga mistrů 2. předkolo 1. zápas: Breiðablik - FC Kodaň 0:2

2. zápas: FC Kodaň - Breiðablik 6:3 Liga mistrů 3. předkolo 1. zápas: FC Kodaň - Sparta 0:0

2. zápas: Sparta - FC Kodaň (15. 8. od 19:00)

České týmy v evropských pohárech 2023/24

Česko má aktuálně ve hře tři týmy bojující o účast v základních skupinách evropských pohárů, Bohemians 1905 vypadli ve 2. předkole Konferenční ligy s norským Bodö/Glimt.