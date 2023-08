Speciální zápas pro Priskeho: Jsme na jiném levelu než před rokem

Je to pro vás speciální zápas?

„Známe stadion, okolí, takže to tak je. Ale naše práce je jasná, soustředíme se na to, aby byla večer Sparta úspěšná.“

Žene vás i fakt, že jdete proti Dánům?

„Mám hlad a touhu na Ligu mistrů. Vím, že je to osmnáct let, co byla Sparta naposledy v základní skupině. To je moje hlavní motivace.“

Jak na to? V duelu s Kodaní není Sparta favoritem.

„Je velmi složité říct, kdo je favorit. Můžeme se podívat na žebříček UEFA, v němž je Kodaň dominantní. Nebo na její působení v Lize mistrů. Rozhodnou detaily, je potřeba, aby hrály pro naši stranu.“

Jako kouč Midtjyllandu jste měl s FC Kodaň velmi dobrou bilanci, šest vítězství, dvě remízy, jednu prohru. Znáte tedy recept na soupeře?

„Měli jsme velmi dobrý tým, to byl hlavní důvod. Budeme hrát stylem, který je nám vlastní. Předkolo nemůžeme rozhodnout prvním zápasem, hraje se ještě odveta. Potřebujeme uhrát takový výsledek, abychom měli šanci v Praze uspět. Chceme vyhrát každé utkání, doma i venku, ale uvědomujeme si, že Kodaň hrála i v minulé sezoně Ligu mistrů.“

Je pro vás výhoda, že s částí realizačního týmu pocházíte z Dánska?

„Moc velká ne. Týmy se znají, mají skauty, analýzy, i když my to možná budeme mít trochu jednodušší. Víme toho asi víc o dánské lize, než soupeř o české. Máme vědomosti, které bychom jindy možná nesehnali.“

Máte přečteného Jacoba Neestrupa, pětatřicetiletého trenéra soupeře?

„Znám ho dobře. Když jsem v klubu působil, byl členem akademie. Občas jsme v kontaktu, těším se, až se zase potkáme. Fandím mu, zvládl dojít od mládeže až k dánskému titulu.“

Vy jste vyhrál ten český. Přitom loňskou sezonu jste začali krachem s Vikingem Stavanger. Co se změnilo?

„Jsme na úplně jiném levelu než před rokem. Při vší úctě ke Stavangeru nás ale čeká úplně jiný zápas. Navíc se bude hrát na Parken stadionu, těšíme se.“

Je pro vás tato aréna zvláštní?

„Beru ji hlavně jako domov národního týmu, měl jsem tu čest být jako hráč několik let jeho součástí. Mám na ni pěkné vzpomínky.“

Přijdou vás osobně povzbudit členové rodiny?

„Několik jich tady bude a věříme, že i hodně sparťanských fanoušků.“