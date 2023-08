Panák: Radost? Tak napůl. Věřil jsem, že dáme gól. Zatrnulo mi, když...

Tušil, co ho čeká. A nemýlil se. Sparťanský stoper Filip Panák se proti Kodani vzadu dost oháněl, přesto jistým výkonem přispěl k čistému kontu. Letenští tak berou do domácí odvety 3. překdola Ligy mistrů nadějný výsledek 0:0. Radost? „Tak napůl. Jsme za něj samozřejmě rádi, po tom utkání je dobrý. Ale před ním jsem doufal, že nějaký gól vstřelíme,“ řekl 27letý obránce.

Výsledek po utkání berete?

„Asi jo. Měli nějaké šance a myslím, že větší než my. Vytvořili jsme si závary a je škoda, že z toho nic nebylo. Výsledek je pro nás nakonec dobrý.“

Kodaň pak dost hrozila, vytvořila si gólové příležitosti. Chybovali jste?

„Je těžké zachytávat, když to spustí jeden na jednoho. Z osmdesáti procent to v zápase nabereme, pochytáme, ale pak je pár akcí, které nemáme a pak jen doufáme.“

Peter Vindahl vás v závěru podržel. Věřil jste, že to může dobře dopadnout? Byl to takřka jistý gól…

„Popravdě si tu situaci ani moc nevybavuju celou. Vím, že se to zastavilo na čáře, že to chytl. Byl to těžký zákrok pro něj, ale ukázal, proč do Sparty přišel a pomohl nám.“

Co si z toho utkání berete?

„Jsou neuvěřitelně silní nahoře, jak to spustí jeden na jednoho, hrají z jedničky… Hodněkrát jsme to stihli zastavit na poslední chvíli i se štěstím. Na tom musíme zapracovat, dopředu jsme něco měli. Byla škoda, že jsme to nevyužili a doufám, že to proměníme doma.“

Kdy vám zatrnulo v utkání nejvíc?

„U toho prvního břevna, protože jsem to měl celé u sebe. Dobíhal jsem, zavíral jsem to, ale nestihli jsme to pobrat. Myslel jsem, že tohle je gól.“