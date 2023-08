Fotbalový mistr světa a bývalá tenistka o výchově dětí: Používáme čtyři jazyky!

Sportovní pár snů Ana Ivanovićová (35) a Bastian Schweinsteiger (39) jsou již od roku 2016 manželé a aktuálně žijí na španělském ostrově Mallorca. Společně mají tři potomky a vzhledem k původu rodičů není divu, že jejich domácnost je značně polyglotická.

Děti ve věku od pěti let do čtyř měsíců vyrůstají ve španělském prostředí, ale rodiče na ně doma mluví svými rodnými jazyky. „Ve skutečnosti na děti mluvím srbsky. Basti mluví německy. Mluvíme spolu anglicky a děti pak i španělsky,“ popsala jazykový zmatek Ivanovićová v rozhovoru pro časopis Gala.

Podle oddané matky to však není zdaleka tak zamotané, jak to navenek může působit. „Je to opravdu roztomilé, protože děti přesně vědí, s kým mají mluvit a jakým jazykem. Nevím, jak to zvládají. Ale naučit se jazyk v mládí je mnohem jednodušší, je to mnohem přirozenější. Tedy v porovnání s mým věkem,“ přiznala Ana, že je pro ni velmi obtížné naučit se německy.

Svou snahu ale nevzdává. „V Německu a Rakousku trávíme hodně času, takže bych si přála, abych uměla lépe konverzovat německy,“ svěřila se. Ale samozřejmě chce také vědět, o čem se její děti s manželem baví. Určité pokroky na sobě ale cítí a rozumí o poznání více než dříve.