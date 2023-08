Po ostrově klec: Skružná dře na MMA s Pudilovou. Vrací se Konečný i zadky

Kombinace bizarních rvaček i profesionálních zápasů. To je slib, který česká organizace RedFace dala fanouškům poté, co musela ustoupit od původního konceptu fackované. Držet se ho bude i při svém druhém turnaji, jehož účastníky představila středeční tisková konference v pražském obchodním centru Harfa. Vrací se někdejší profesionální boxer i mistr světa Lukáš Konečný, atraktivní boj slibuje Kubánec Gabriel Vargas nebo někdejší zápasník Oktagonu Dan Vinni. Polák Denis Górniak poutá pozornost bilancí 4:1. Koncept plácané přes zadky zůstává.

Na kartě druhého turnaje, který promotér Petr Diviš naplánoval na 9. září opět do pražské UNYP Areny, nechybí ani Žaneta Skružná, známá především z reality show Survivor. Ta má za sebou tréninkový kemp s UFC zápasnicí Lucii Pudilovou v Thajsku. Přestože Skružná s MMA začínala od nuly, dostalo se jí tréninkových podmínek na úrovni světové elity a nabyté zkušenosti by ráda prodala v kleci. Závěr přípravy po návratu domů stráví v Lanna Gymu.

„Když mi byl poprvé nabídnut zápas, říkala jsem si, jestli se někdo nezbláznil,“ přiznává pro iSport.cz. „Nebylo ale o čem přemýšlet, protože dobrodružství a nové dovednosti jsou to, na co si jednou vzpomenu, až budu sedět v houpacím křesle. Stejně jako Survivor bude i toto zatraceně náročná výzva. V Thajsku jsem zažila intenzivní přípravu, tréninky dvakrát denně, s Luckou jsme makaly na 120 procent. Snad si neutrhnu ostudu.“

Její slova Pudilová potvrzuje. „Než přijela do Thajska, vůbec netrénovala. Musím ji pochválit, nevynechala jediný trénink, i když byla nastydlá nebo si ošklivě poškrábala nohu. Má disciplínu, dost velkou sílu. Ani nevypadala na začátečníka, jsem na ni pyšná,“ říká bojovnice nejvyšší úrovně.

Skružná se při své MMA premiéře postaví proti Dagmar Kubinové, která se proslavila pořadem Farma. Také ona vsadila na poctivý přístup, když v posledních týdnech a měsících makala pod dohledem Tomáše Pelešky, někdejšího českého mistra v thajském boxu a také profesionálního MMA zápasníka. „Je přísný a nedává mi nic zadarmo, ale to je potřeba,“ uvedla Kubinová na tiskové konferenci.

„Ze začátku to pro ni byla srážka s realitou, byla rozlámaná. Ale doufám, že to prodá v zápase,“ dodal zkušený trenér.

Zářijový galavečer nabídne i exhibiční návrat někdejšího prvotřídního boxera Lukáše Konečného. Bývalý mistr světa spolu se svým soupeřem a influencerem Kryštofem Novákem odevzdají svůj honorář, aby tak podpořili léčbu malého Michala Nováka, který má těžce poškozený mozek i další zdravotní problémy. Jeho stav se dokonce zhoršil natolik, že je neustále napojený na kyslíku.

„Nováci musí držet při sobě,“ říká k benefičnímu zápasu známá tvář z Love Islandu. „Je to boj s mistrem světa, nejlepším boxerem, co jsme kdy měli. A bude to pro dobrou věc. Snad se hvězdy jako já inspirují, a než abychom si nahrabali co nejvíc, radši pomůžeme.“

Druhý turnaj RedFace kromě bojujících influencerů slibuje řadu profesionálních bitev. V organizaci se znovu představí obávaný Kubánec Gabriel Vargas, který v předchozím případě ukázal strhující přetahovanou na tři kola. Jeho protivníkem bude Mike Juřík. Návrat pod křídly stále nové organizace chystá také Martin Šíma nebo Jakub Hošek, bratr slavnějšího Davida a naposledy účastník formátu dva na dva.

Do klece vstoupí rovněž Patrik Jevický, Slovák s negativní bilancí 2:13, slibující ovšem MMA přestřelku. Poměří se s dalším někdejším bojovníkem Oktagonu Danem Vinnim, jenž na tiskovou konferenci nedorazil, jelikož dle zpráv na svém instagramu havaroval na skútru.

Soka ve středu postrádal i Polák Denis Górniak, zástupce těžké váhy. Plánuje tak nelítostnou odplatu. „Já jsem jel 500 kilometrů… Říkám vám, že to skončí v prvním kole. Radši mu pošlete nějaké občerstvení, protože po zápase bude moct jen pít.“

Z bizarních střetů vyniká ten mezi „hubeňourem“ Leonardem Vandamem a naopak velmi obézním Tomášem Cínou, kde panuje enormní váhový rozdíl okolo 142 kilogramů. RedFace nevyřadilo ani zápas v plácání se přes zadky pod dohledem pornoherce Roberta Rosenberga. „Spojuje to estetiku a sportovní prvek,“ komentovala zvláštní druh zábavy „Lulu“ Černá, jedna z aktérek.