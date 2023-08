Fitzel o soupeři Plzně: Malinký klub i na Maltu. Zajímavý kouč, ale...

Gzira United? Když bylo jasno, že Viktoria Plzeň v dalším předkole Konferenční ligy padne na tento maltský celek, možná o něm kdekdo v tuzemsku slyšel poprvé. Nebylo by divu. Přístavní městečko vybízí spíše k dovolenkovým radovánkám než k evropským pohárům v kopané. „Je to malinký klub, který tam natahá cizince z různých nižších soutěží. Plzeň má tak šťastný los, že jsem si to ani neuměl představit,“ říká někdejší trenér maltské reprezentace Dušan Fitzel.