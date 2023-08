Známí horolezci z celého světa včetně Reinholda Messnera kritizují své kolegy za to, jak se zachovali při červencové smrtelné nehodě pákistánského nosiče pod vrcholem osmitisícovky K2. Pákistánec Muhammad Hasan se zranil 27. července při pádu během upevňování fixních lan v obávaném úseku zvaném Bottleneck (Hrdlo) ve výšce 8300 metrů. Záběry z dronu později ukázaly, že ještě nejméně pět hodin žil a v tu dobu kolem něj prošlo zhruba 70 horolezců, aniž se mu někdo z nich pokusil pomoci, uvedla dnes agentura DPA.

Okolnosti neštěstí vyšetřují pákistánské úřady a vyslýchají svědky, aby zjistily, co přesně se na svazích K2 stalo. Ačkoli zatím nemají žádné závěry, horolezci se vyjadřují k záběrům z dronu, které natočil účastník výpravy rakouského alpinisty Wilhelma Steindla. Z nich je zřejmé, že Hasan pád přežil a několik hodin umíral, zatímco kolem něj procházeli horolezci při výstupu na vrchol i při sestupu z něj. Podle DPA nosič spadl brzy ráno kolem 02:30 a zemřel až mezi 08:00 a 12:00 dopoledne.

Pořádnou dávku kritiky schytala zejména norská horolezkyně Kristin Harilaová (37), která byla Hasanova pádu přímým svědkem, přesto pak pokračovala dál na vrchol. Jeho zdoláním pak vytvořila nový světový rekord, když pokořila všech 14 osmitisícovek za pouhých 92 dní.

"Je politováníhodné, že se nikdo nezastavil, aby umírajícímu pomohl," řekl šéf pákistánského alpinistického klubu Abú Zafar Sádik. Podle Messnera je tragédie důsledkem toho, že tradiční sportovní horolezectví nahradil spíše turismus, který slouží movitým dobrodruhům a znamená, že výprava na osmitisícovku už je čímsi běžným, co lze objednat jako zájezd v cestovní kanceláři.

"Už neexistuje ochota pomoci ani empatie, což bylo dříve zcela samozřejmé. Kdysi dokonce horolezci sestoupili, jen aby pomohli jiným, kteří se dostali do potíží," citovala agentura APA Messnera. "Pokud by šlo o platícího zákazníka ze Západu, tak by se určitě konala záchranná akce," domnívá se Steindl. Podobně to vidí i švýcarská horolezkyně Evelyne Binsacková, která se k věci vyjádřila na stránkách serveru SwissInfo. Podle ní bylo možné úmrtí zabránit, na vině je "úpadek hodnot" mezi lidmi, kteří na osmitisícovky míří.

Výstup na horu K2, která se nachází v pohoří Karákóram, je považován za jeden z nejnebezpečnějších. Se svými 8611 metry je K2 druhou nejvyšší horou na světě, dostat se na vrchol je však v jejím případě obtížnější než u nejvyššího Mount Everestu, protože je vystavena horšímu počasí a hrozí na ní pády lavin. Dosud na ni vystoupalo jen asi 300 lidí.