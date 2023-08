Obrovský skandál kolem průlomové horolezkyně: Během rekordu zemřel kolega (†27)

Dokázala to, ale... Norská horolezkyně Kristin Harilaová (37) vytvořila nový světový rekord, když zdolala všech 14 osmitisícovek za pouhých 92 dní, jenže není nebe bez mráčků. Ukázalo se, že zápis do dějin doprovázela tragédie v podobě smrti jednoho z členů výpravy (†27)!

O jejím životním úspěchu psala přední světová média. Aby také ne, když se Kristin Harilaová stala vůbec první osobou, která pokořila všechny osmitisícovky za pouhé tři měsíce. Jako poslední vylezla na horu K2. Když už to ale vypadalo, že celá akce bude jednoznačným sukcesem, přišlo velice znepokojivé odhalení.

Prosil o pomoc

Při východu slunce totiž jeden z horolezců natočil umírajícího nosiče Mohammada Hassana (†27), kterého masírovala další osoba, aby zůstal při vědomí. Očití svědci později pro zahraniční média uvedli, že pákistánský člen výpravy spadl zhruba o půl třetí ráno a poté visel hlavou dolů s holýma nohama na laně dobrých 45 minut, než mu někdo pomohl.

Místo okamžité pomoci se totiž natáhlo nové lano, aby se horolezci dostali přes Hassana. Rakouský web Heute dokonce uvedl, že Pákistánec některé ze zhruba padesáti kolemjdoucích chytal za nohu a prosil o pomoc, ale ti jej ignorovali.

Ani poté, co byl Hassan vytažen, se jej ale nikdo nepokusil dostat dolů do údolí. „Zbytečná smrt. Na jeho dopravení zpět dolů by stačili tři nebo čtyři lidé,“ citoval web Heute horolezce Willhelma Steindla, který výstup vzdal kvůli riskantnímu počasí.

Šla přes mrtvolu

K tragédii se vyjádřila i sama rekordmanka Harilaová. Ani ona bezmocnému Hassanovi nepomohla. „Když jsme byli u úzkého místa Bottleneck, které je považováno za nejnebezpečnější část hory K2, spadl před námi pákistánský šerpa. Po sestupu jsme zjistili, že zemřel,“ uvedla pro list Süddeutsche Zeitung. Kvůli rekordu tak byla Harilaová ochotna jít přes mrtvoly, nebo spíš v tomto případně přes mrtvolu.

Mohammadovo úmrtí je o to smutnější, že po sobě nechal manželku, která trpí cukrovkou a tři malé děti. Po sestupu je navštívila rakouská výprava, která dala rodině více než 55 tisíc korun. Sám Steindl přislíbil, že dětem zaplatí vzdělání. Zatímco část výpravy utěšovala zdrcenou rodinu, nad jejími hlavami zrovna letěl vrtulník, ve kterém byla i Harilaová. Další šok přišel poté, co Hassanův zaměstnavatel odmítl vyplatit rodině peníze za jeho práci. Důvod je opravdu ohavný. „Vždyť svou práci nedokončil,“ hájil se zaměstnavatel na závěr tragického neštěstí.