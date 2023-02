Jak zastavit „kloppýtání“? Nevyhánět trenéra, ale využít dimenzi Liverpoolu

KOMENTÁŘ JANA PODROUŽKA | Vážně by se po sezoně mohl Jürgen Klopp pakovat z Anfieldu? Vážně?! Nemusel, a ať na to v Liverpoolu zapomenou, jestli je to třeba jen na minutu opravdu napadlo. Síla anglického klubu je totiž o řád výš, než na čem frčel Klopp předtím v Dortmundu, a zrovna to by se dalo využít k restartování mužstva.

V souvislosti s Jürgenem Kloppem se v poslední době často zmiňuje příslovečná sedmá sezona. Tedy období, které pro německého trenéra bylo osudové v Borussii Dortmund, a v němž se to začalo zhusta sypat i v Liverpoolu, byť teď už Kloppovi běží osmá.

Jenže projeďme si způsob, jakým se pracovalo v Dortmundu, a jak rozdílný přístup je dle fotbalové hierarchie uplatňován v Liverpoolu. Čili jak nesnadné mohlo být nakopnutí německého mužstva v jeho úpadku, a jak relativně lépe to může jít s tím anglickým. Zjednodušeně řečeno, samozřejmě.

Borussia v letech, kdy její lavičce šéfoval Klopp, ale samozřejmě nejen v těch, držela i podle interního nastavení a taky vzhledem ke své pozici na fotbalovém trhu jasné pravidlo: výdaje za nové hráče musí být balancovány příjmy z prodejů.

Za celých sedm sezon se do nejčervenějšího stadia dostal klub v ročníku 2013/2014, kdy se z přestupů ven nakumulovalo téměř 48 milionů eur, zatímco do kabiny se investovalo přes 52 milionů. To je velmi uměřená a rozumná rovnováha přestupové politiky, která ostatně velmi úzce souvisí právě s tím, že Borussia se nachází v takzvané fotbalové „dvojce“, tedy pod úplnou špičkou, která svá přestupová rozhodnutí už může jako jediná vystavět přísněji na sportovních ambicích a pomíjet přitom ekonomickou složku, samozřejmě ne mimo státní nebo evropské regule.

Kluby od druhého schodu níž veškeré své kroky zvažují pod tíhou financí, je to první přikázání, jež vychází z takzvané fotbalové pyramidy – způsobu, kdy kvalitní hráči stoupají odspodu nahoru, a jako protiváha tečou peníze opačným směrem.

Taková je fotbalová příroda, a komu se to nelíbí, ať jde hrát hokej do Ameriky, kde mají naprosto rovnostářský systém.

Jen v jedné, té poslední sezoně, se Dortmund svým zvykům a obecným pravidlům úplně zprotivil. Začal se chovat jako „jednička“. Zatímco do světa pustil jen slaboučká jména Juliana Schiebera a Ji Dong-wona dohromady ani ne za pět milionů eur, do posil napumpoval přes šedesát milionů. Později se ukázalo, že šlo o ústřel, který se hrubě nevyplatil.

Přírodu prostě neporazíš…

Zaprvé Borussia později na příchodech té doby buď prodělala, nebo téměř nevydělala, a za druhé v bundeslize skončila na neuspokojivém sedmém místě. Klopp po sezoně oznámil svůj konec v klubu.

Komentář pokračuje pod grafikou...

Liverpool je „jednička“. Tak jako každý člen elitní třídy je jakýmsi státem ve státě a zároveň snovou stanicí pro fotbalisty. A podle toho se jede. Kupují se nejlepší a prodávají se pouze nepotřební, nebo vzteklouni, kteří se z různých důvodů vidí jinde. Hlavní cíl jsou trofeje, celosvětová sláva, porazit prostě ostatní „jedničky“ – Manchester City, Real, Bayern…

V praxi je chování klubu následující: hned v první Kloppově sezoně minus 36 a půl milionu eur za úpravu kádru, o pár let později v ročníku 2018/2019 dokonce minus 140 milionů, 2019/2020 minus téměř 70 milionů, v tom dalším skoro 60 milionů, v tomto zase málem 60 milionů…

UEFA by samozřejmě začala brzy šermovat známým mantinelem Financial Fair Play, pak klub musí umět vykázat další adekvátní a relevantní příjmy, třeba za výsledky v evropských pohárech, ale taky výnosy z marketingových a televizních práv, což hlavně v případě Anglie dává klubům obrovskou volnost a upevňuje to jejich příslušnost k top třídě.

A právě na tomto může Liverpool dál stavět. Má všechny možnosti světa, aby v létě očistil svůj kádr o nefunkční části. Aktuálně se nabízejí i ti, na kterých byl Klopp zvyklý stavět při titulu v Premier League a v Lize mistrů jako James Milner, Joël Matip nebo Jordan Henderson, a do klubu může zase dorazit světová kvalita. Dojde k okysličení, k rychlému restartu, který může být okamžitě znát na výkonnosti mužstva.

Pokud tento krok bude svěřen Kloppovi, musí si vedení klubu na základě diskuzí s ním být jisté, že to chce udělat, a že to prostě ví a vidí. A povede se to. Nechystá se tedy žádný konec éry Liverpoolu, ten může stavět na svém statusu a okamžitě se při nejbližší příležitosti uzdravit.

Klopp přece najednou není špatný trenér. Jen i on – jako každý člověk – potřebuje po letech impuls.