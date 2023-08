Horolezecká rekordmanka se vyjádřila k tragické smrti šerpy (†27): Co přesně se stalo?

Ještě nikdo nedokázal pokořit všech 14 osmitisícovek za pouhé tři měsíce. Až do teď. Norská horolezkyně Kristin Harilaová (37) dosáhla světového unikátu na konci července. Není ale všechno zlato, co se třpytí. Důkazem toho je smrt šerpy Muhammada Hassana (†27), který slavnou rekordmanku doprovázel při výstupu na K2. Nyní se Harilaová rozhodla prolomit mlčení ohledně této tragédie.

Z výšlapu chybělo zhruba půl kilometru k vrcholu. Už jen kousek a mohlo se slavit, jenže najednou to přišlo. Šerpa Muhammad Hassan, který doprovázel slavnou horolezkyni Kristin Harilaovou, najednou spadl a zůstal viset hlavou dolů. K tomu všemu neměl v obřím mrazu nejen dostatečně teplé oblečení, ani rukavice. Následně se ukázalo, že zemřel. Skandál obletěl svět, přičemž lidé žili v domnění, že norská rodačka ho jen překročila a šla dál. Právě Harilaová ale teď uvádí věci na pravou míru.

„K tomu, co se stalo na K2, mám hodně co říct,“ zněl úvod horolezkyně na sociální síti pod snímky, na kterých celou nešťastnou událost vysvětluje. Tragédie se stala v místě zvaném Bottleneck, které je považováno za nejnebezpečnější část hory K2. Na vrchol se vydala po boku svého kameramana Gabriela a Tenjena Lamy Sherpy, kteří jí pomáhali. Podle svých slov začali výšlap na vrchol 26. července kolem osmé hodiny večer. „Viděli jsme před sebou šest lidí. Muhammad Hassan byl v dalším týmu a měl číslo 2, Lama číslo 7, já měla v oné řadě osmičku a Gabriel devítku. Mezi námi byli další šerpové a horolezci, kteří se chtěli dostat na vrchol. Ve 2:15 v noci se to ale stalo,“ líčila Harilaová v příspěvku.

„Neviděla jsem přesně, co se stalo, ale Hassan najednou spadl a zůstal viset mezi dvěma kotvami. Byl připevněn ke stejnému lanu jako my.“ Rodačka z vesnice Vestre Jakobselv dále uvedla, že nevěděla, jestli spadl nebo jestli se pod ním neuvolnil kus sněhu. Všichni byli v šoku a nikdo se ani nehnul. Následně vyšlo najevo, že Hassan letěl dolů minimálně pět metrů. Navíc měl holé břicho, které bylo vystavené šílenému mrazu. Parta kolem Harilaové se snažila zalarmovat Hassanova kamaráda, který byl před ním, ale ani on se k němu ze začátku nemohl dostat.

Kristin se teda rozhodla, že společně s Gabrielem a Lamou mu pomohou. „Společnými silami jsme Hassana otočili, aby nebyl vzhůru nohama. Ty měl vlivem pádu ošklivě zkroucené. Gabriel mu dal svůj kyslík a snažil se ho uklidnit, zatímco ho dostával do přirozené polohy. Muhammadův kamarád, který měl číslo 1, mezitím došel k Lamovi, aby nám pomohl. Když jsme se snažili Hassana dostat blíž ke stezce, z další strany se strhla lavina, kde se nacházel tým pro opravy. Dostali jsme zprávu, že mají potíže. Rozhodli jsme se tedy rozdělit,“ pokračovala Harilaová.

Zatímco Gabriel zůstal s Hassanem a jeho kamarádem, Kristin se společně s Lamou vydala k opravárenskému týmu, aby zjistili, jak jim pomoct. Do té doby uplynula od Hassanova pádu hodina a půl. Později se naštěstí ukázalo, že členové opravárenského týmu jsou v pořádku. Mezitím se Gabrielovi podařilo vytvořit tažný systém, který zahrnoval tři kotvy a lano. Společně s Hassanovým kamarádem ho krok za krokem sunuli vzhůru. Situaci jim ale komplikovali kolemjdoucí, kteří se chtěli co nejdříve dostat z rizikové oblasti.

Musel odejít

„Poté, co se podařilo Gabrielovi s pomocí dalších šerpů dostat Hassana na sněhový výběžek, mu dal znova svůj kyslík. Dal mu taky horkou vodu, zkrátka se ho snažil zahřát, jak jen to šlo. Takhle to šlo snad hodinu. Pak ale začal Gabrielovi dramaticky docházet kyslík." Uvědomil si, že pokud se chce ještě někdy dostat domů, musí ho využít pro sebe. Šerpové, kteří měli zásoby kyslíku, ale byli příliš vysoko. ,,Myslím, že Gabriel byl u Hassana téměř dvě a půl hodiny, zatímco je překračovali ostatní horolezci. Poté už ale musel Gabriel Hassana opustit, aby zachránil sám sebe. Bylo to velice traumatizující,“ popisovala.

S Gabrielem se Harilaová opět setkala až na samém vrcholu osmitisícovky. Řekl jí, že byl Hassan živý, ale ve velmi složité situaci. Všichni okamžitě pochopili, že se Hassan dolů už živý zřejmě nevrátí. „Bylo to zdrcující,“ napsala Kristin.

Zdůraznila také, že na snesení člověka dolů je potřeba alespoň šest lidí, jenže Bottleneck je tak úzký, že lidé zde musí jít v řadě za sebou. Záchrana Hassana tak byla nemožná. Ke konci smutného příběhu přidala odkaz na sbírku pro Hassanovu rodinu, kterou založil rakouský horolezec Wilhelm Steindl. Pákistánský nosič po sobě zanechal ženu a tři děti.