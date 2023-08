Smrt šerpy (†27) pod vrcholem K2 během rekordu horolezkyně: Vyšetřování kvůli lhostejnosti!

Tak blízko a přitom tak daleko. Hrůzy, které si musel prožít pákistánský šerpa Muhammad Hassan (†27) jen těsně pod vrcholem zrádné osmitisícovky K2, si umí představit jen málokdo. Se smrtí nosiče je spojována i horolezecká rekordmanka Kristin Harilaová (37), která ho prý měla jen překročit. Sama se ale hájila, že se mu snažila pomoct několik hodin, zatímco desítky dalších horolezců bezvládného muže ignorovaly. Nyní se kvůli jejich lhostejnosti rozjelo vyšetřování!

Sedmdesát. Přesně tolik horolezců mělo ignorovat bezvládně ležícího šerpu Muhammada Hassana, který bojoval o život jen 150 metrů pod vrcholem hory K2 poté, co spadl a bezmála hodinu visel hlavou dolů. V návaznosti na tato obvinění se rozjelo vyšetřování. Uvedl to Karrar Haidri, tajemník Pákistánského horolezeckého klubu, který je zároveň řídícím orgánem pro horolezectví v Pákistánu.

„Vyšetřování je v rukou úředníků regionu Gilgit-Baltistán, pod jehož jurisdikci hora K2 spadá,“ citoval Haidriho deník The New Zealand Herald. Úmrtí šerpy se dostalo do povědomí široké veřejnosti poté, co vyšlo najevo, že kolem něj prošla i rekordmanka Kristin Harilaová, která o několik hodin později vytvořila světový rekord, když jako první osoba v historii zdolala všech čtrnáct osmitisícovek za pouhých 92 dní. Od té doby se stala terčem kritiky za nedostatečnou pomoc nosiči. Dobrodružná Norka ale uvedla, že společně se svým kameramanem Gabrielem a parťákem Tenjenem se mu snažili pomoct téměř tři hodiny.

Ke všeobecné kritice ohledně neposkytnutí dostatečné pomoci se připojil i horolezec Wilhelm Steindl, který výstup na K2 vzdal kvůli špatným podmínkám. „Nechci z Hassanovi smrti obviňovat nikoho konkrétního,“ řekl Steindl pro tiskovou agenturu AP. „Jen říkám, že nebyla zahájena žádná záchranná operace. To je opravdu velmi, velmi tragické, protože to by měla být v takové situaci samozřejmost.“

O tom se můžou lidé přesvědčit na vlastní oči. Steindl totiž tragickou situaci zachytil pomocí dronu. Na záběrech můžeme vidět, že Hassanovi pomáhá jeho kamarád, který se ho snaží zahřát a udržet ho tak při životě. ,,Ve videu můžete vidět, jak je jeho parťák zoufalý," smutnil. Někteří oponují, že v části, kde Hassan zemřel, je stezka velice úzká. Proto nemohl být zachráněn. Rakouský hoteliér to ale vidí jinak.

Dvojí metr

„Platí zde dvojí metr. Kdybych tam ležel já nebo kdokoliv jiný ze Západu, udělalo by se pro jejich záchranu první poslední,“ stěžoval si Steindl. „Všichni by se museli otočit, aby zraněného přivedli zpátky do údolí.“ Sama Harilaová ale na sociální síti informovala, že Hassan neměl dostatečně teplé oblečení, rukavice ani kyslíkový přístroj. Zároveň to byl pro něj první výšlap až na vrchol.

Neposkytla společnost, pro kterou Hassan pracoval, svému zaměstnanci dostatečné vybavení? Anwar Syed, vedoucí oné společnosti Lela Peak Expedition, tohle vyvrátil. „Společnost vyplácí nosičům peníze na nákup vybavení. Stejně tak se stalo i v případě Hassana,“ citovala jej AP. Zároveň dodal, že kvůli nebezpečnému terénu nebude možné snést nosičovo tělo dolů. Mimo jiné uvedl, že společnost dala nosičově rodině peníze a bude jí pomáhat i nadále, ovšem s podrobnostmi se nesvěřil.

Na horu lezl kvůli dětem

Mezitím v Hassanově domovské vesnici Tisar navštěvují jeho ženu a tři děti přátelé a sousedé, aby rodině vyjádřili upřímnou soustrast. Bašarat Hussain, Muhammadův kamarád z dětství, prozradil, že pracoval jako šerpa jen kvůli dětem. Chtěl jim poskytnout příležitosti, které on nikdy neměl. „Říkával mi, že celý život musel trpět a tvrdě makat. Tvrdil mi, že tak tvrdě dře jen proto, aby svým dětem zajistil dostatečné vzdělání. Jeho smrt je to nejhorší, co se mi v životě stalo. Doufám, že tohle se už v budoucnu nikomu nepřihodí,“ smutnil Hussain.

Rodině zemřelého šerpy se rozhodl pomoct i zmiňovaný Steindl, který pro ně na internetu založil sbírku. „Viděl jsem, jak jeho rodina trpí,“ svěřil se Steindl. Sama rekordmanka Harilaová do ní přispěla částkou 24 tisíc korun. Celkově se za pouhé čtyři dny vybraly necelé tři miliony korun.