Šokující detaily tragédie na K2: Rekordmanka po smrti kolegy (†27) pořádala mejdan!

Šla doslova přes mrtvoly! Známá norská horolezkyně Kirsten Harilaová (37) na konci července dosáhla světového rekordu, kdy během tří měsíců zdolala čtrnáct osmitisícovek. Tou poslední byla nejobávanější hora světa K2. Vítězství ale má velmi hořkou pachuť. Sportovkyně sklidila ostrou kritiku za to, že cestou na vrchol prošla kolem umírajícího šerpy Muhammada Hassana a pokračovala dál.

První osoba v historii, která dokázala zdolat všech 14 osmitisícovek za pouhé tři měsíce. Takovým primátem se od konce července může chlubit norská horolezkyně Kristin Harilaová, která se od té doby stala středem pozornosti světových médií. V posledních dnech je ale spojována s mnohem méně lichotivým tématem.

Konkrétně se smrtí pákistánského nosiče Muhammada Hassana (†27), který zemřel pouze půl kilometru pod vrcholem K2. Jeho poslední chvíle života zachycuje video, na kterém je vidět, jak ho bezvládně ležícího překračují nebo obchází zástupy horolezců. Mezi nimi měla být i Harilaová. Ta ale na instagramu zveřejnila obsáhlý popis celé situace. Píše, že ona, její kameraman Gabriel a její parťák Lama se snažili nebohému Hassanovi pomoct, nakonec se ale rozhodli postupovat k vrcholu. K příspěvku přidala i odkaz na sbírku pro rodinu šerpy, kterou organizuje rakouský horolezec Wilhelm Steindl, který ji samotnou ostře zkritizoval. Sama Harilaová přispěla částkou 24 tisíc korun.

Párty pár chvil po smrti

Právě Steindl, který výstup vzdal kvůli špatnému počasí, ale nyní přišel se šokujícím svědectvím, nad kterým zůstává rozum stát. Podle něj se totiž měla krátce po Hassanově smrti konat party na počest rekordu Harilaové! „Nešel jsem tam. Byl jsem tím znechucen. Vždyť tam nahoře někdo zrovna zemřel,“ rozčiloval se Steindl v rozhovoru pro nizozemský deník De Telegraaf, kterého znechutilo i chování ostatních horolezců u inkriminovaného místa.

„Výstup byl velmi vyhecovaný. V podstatě to byl závod o nejlepší příčky. To, co se tam stalo, je skandální. Kvůli rekordu musel někdo umřít. Přitom stačili tři nebo čtyři lidé, aby ho zachránili. Kdybych to věděl, vylezl bych nahoru, abych tomu chudákovi pomohl,“ dodal Steindl. Jeho kolega Philip Flämig, který výstup na K2 také vzdal kvůli špatnému počasí, byl rovněž z celé záležitosti nešťastný.

Naštval ho fakt, že ačkoli byli na místě jak horolezci, tak šerpové, žádná záchranná akce se nekonala. Hassanovu smrt označil za ostudu a uvedl, že v Alpách by bylo něco takového nemyslitelné. „Kdyby ten člověk nebyl Pákistánec, ale člověk ze Západu, byl by okamžitě zachráněn. Nikdo se za něj necítil být zodpovědný,“ uvedl Flämig pro rakouský list Standard.

Harilaová na svém webu tvrdí, že ji Hassanova smrt velice zasáhla a celé její srdce je s jeho rodinou. Zvláštní ale je, že se k jeho smrti vyjádřila, až když ji s ní začala spojovat média. Několik dní po úspěšném zdolání rekordu na svůj instagram umístila video z vrcholu K2, kde děkuje svým parťákům a sponzorům. O Hassanovi a jeho tragédi se nezmínila slovem samotném klipu, ani v popisku k němu.