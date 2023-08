Opak rekordmanky Harilaové: Horolezec zachránil kolegu na úkor životního snu! Co za to dostane?

Chvíle hrůzy a beznaděje. To byly poslední momenty v životě pákistánského šerpy Muhammada Hassana (†27), který na konci července zemřel půl kilometru pod vrcholem hory K2. Pomoct se mu podle svých slov snažila horolezkyně Kristin Harilaová (37), která krátce po tragédii vytvořila světový rekord, když zdolala všech čtrnáct osmitisícovek za pouhé tři měsíce. Kritice se ale nevyhnula. Nyní vyšlo najevo, že země mrtvého nosiče chce udělit státní vyznamenání horolezci Lukasi Wörlemu, který jen pár týdnů předtím zachránil jiného šerpu, i když věděl, že se tím vzdá celoživotního snu!

Zatímco na horolezeckou rekordmanku Kristin Harilaovou se spousta lidí dívá skrz prsty, její protějšek Lukas Wörle je v Pákistánu oslavován. Čím se rakouský hrdina vlastně tak činil? V polovině července zachránil život pákistánskému šerpovi Murtazu Sadparovi, který se dostal do nesnází na osmitisícovce Broad Peak, která se nachází jen devět kilometrů od osudné hory K2.

Obdrží státní vyznamenání

Tento akt odvahy a lidskosti, jak ho označil tamní list The Express Tribune, je o to úchvatnější, že se Wörle vzdal svého celoživotního snu. Tím byl paragliding z vrcholu Broad Peak. Mimo to musel vysolit pořádný ranec jen za povolení k výstupu, konkrétně 208 tisíc korun! Jakmile ale Wörle zjistil, že je Sadpar v nesnázích, neváhal ani na vteřinu a rozhodl se mu pomoct.

Za hrdinský čin mu podle rakouského deníku Heute Pákistán udělí čestné státní vyznamenání, které si má převzít v příštím roce. Tamní tisk uvedl, že svou nebojácností nastavil Wörle nový standard morálky a lidskosti v historii horolezectví. Pracovníci úřadů provincie Gilgit-Baltistan navíc dodali, že pokud si bude chtít nesobecký horolezec přeci jen splnit svůj sen, moc rádi mu uhradí tučný poplatek za povolení k výšlapu.

Rekordmanka pod palbou kritiky

Jaká to změna oproti Kristin Harilaové. Ta si sice koncem července splnila sen, když jako vůbec první osoba v historii zdolala všech čtrnáct osmitisícovek za nejkratší dobu (92 dní, pozn. red.), ale těsně pod vrcholem hory K2, která byla na jejím seznamu poslední, se ocitla u šerpy Muhammada Hassana, který umíral. Na záběrech jde vidět, že drtivá většina horolezců jej překračuje. Jak sama Harilaová na instagramu uvedla, společně se svým kameramanem Gabrielem a kolegou Tenjenem se Hassanovi snažili pomoct téměř tři hodiny. V příspěvku sdílela i odkaz na sbírku pro Hassanovu ženu a tři děti, do které osobně přispěla částkou 24 tisíc korun. Vyzdvihla i horolezce Wilhelma Steindla, který sbírku zorganizoval.

Stejně jako Norka, i Steindl lezl na K2, ale výstup vzdal kvůli špatnému počasí. Sám dobrosrdečný horolezec ale rodačku z vesnice Jestre Jakobselv kritizoval. Podle něj se Harilaová krátce po smrti pákistánského nosiče účastnila mejdanu na počest jejího čerstvého rekordu. „Nešel jsem tam. Byl jsem tím znechucen. Vždyť tam nahoře někdo zrovna zemřel,“ zuřil Wörleho krajan v rozhovoru pro nizozemské noviny De Telegraaf. Harilaová tak získala světové prvenství, ovšem Wörle si získal srdce (nejen) tamních obyvatel.