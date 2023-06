Volní Češi v NHL: Gudas v hledáčku půlky ligy, dříči i nejistý veterán

Video se připravuje ... Hokejová sezona 2022/23 je minulostí, zakončila ji vítězná jízda Las Vegas ve finále Stanley Cupu. Nablyštěnou trofej tentokrát nezvedl nad hlavu žádný český hokejista. Někteří z nich ovšem budou mít možnost si v nadcházejícím ročníku polepšit v týmových ambicích i finanční odměně. 1. července vstoupí na trh s volnými hráči NHL šest Čechů. V článku iSport.cz si projděte všechny krajany, kteří budou v zámoří k mání.

Radim Zohorna útočník

věk: 27

sezona 2022/23: Calgary, Toronto

zápasy: 10

body: 1 (1+0)

plat: 750 tisíc dolarů

kolik si vydělal v NHL: 1,49 milionu dolarů Téměř dvoumetrový habán hrál za mořem tři roky a dostal se na 35 zápasů za Pittsburgh, Calgary a Toronto. Naposledy mu platila smlouva za stejné peníze na farmě i v NHL, což je fajn. Ale dál? Pokud ho někdo podepíše, tak spíš jako farmáře, kterého můžete vzít nahoru v případě nouze. Může mít ale taky zázračný kemp a pozici si vylepší. Ovšem větší uplatnění by našel v Evropě, o hráče s jeho potenciálem by byl zájem, hrál by důležitou roli, ne štěky. Hodil by se třeba Spartě.

Andrej Šustr obránce

věk: 32

sezona 2022/23: Minnesota, Anaheim

zápasy: 0

body: 0

plat: 400 tisíc dolarů

kolik si vydělal v NHL: 8,98 milionu dolarů Před minulou sezonou podepsal jednoroční kontrakt na 700 tisíc s tím, že v AHL mu náleží odměna 400 tisíc. Stal se z něj pan učitel na farmě a tahle role mu patrně zůstane, pokud bude chtít zůstat za mořem. Vychováváte mladé hráče, nemáte ambice jít nahoru. Pokud roli přijmete, je pro každou organizaci taky důležitá a dostanete i solidní odměnu. Šustr v minulosti odehrál 362 zápasů v NHL, role mentora je pro něj jak dělaná. Na druhou stranu, v extralize by jako hvězda dostal i víc.

David Krejčí útočník

věk: 37

sezona 2022/23: Boston

zápasy: 70

body: 56 (16+40)

plat: 3 miliony dolarů

kolik si vydělal v NHL: 71,07 milionu dolarů U něj není vůbec téma, jestli by ho někdo chtěl. Záleží, jestli bude chtít pokračovat on, jestli v sobě veterán pořád dovede zapálit oheň. Ve 37 letech dovedl plnit roli produktivního hráče, hrábl by po něm každý klub NHL, ale on se vrátil na sezonu do Bostonu, aby vyhrál Stanley Cup. Nevyšlo to a zklamání musí být teď extrémní. Proč se po takové bolesti ještě vracet zpátky? Nejde o peníze. Vrátí se, kdyby ho Bruins přemluvili, že se bez něj sesypou. Nebuďte překvapení, kdyby skončil kariéru.

David Kämpf útočník

věk: 28

sezona 2022/2023: Toronto

zápasy: 82

body: 27 (7+20)

plat: 1,5 milionu dolarů

kolik si vydělal v NHL: 6,5 milionu dolarů Modří vědí! V Torontu si jeho práci nemohli vynachválit. Další dříč z Česka, má podobnou roli jako Tomáš Nosek v Bostonu, ale dovede být o chlup produktivnější, je o dva roky mladší. Výborný hlídač hvězd soupeře a v 28 letech by si zasloužil i vyšší kontrakt. Poprvé by mohl jít přes 2,5 milionu. Logiku by dávalo, kdyby zamířil na trh. Skočit by po něm mohl Pittsburgh, kam přešel bývalý generální manažer Toronta Dubas. I kdyby měl Kämpf 3 miliony ročně, odvede hodně práce za každý dolar.

Tomáš Nosek útočník

věk: 30

sezona 2022/2023: Boston

zápasy: 66

body: 18 (7+11)

plat: 2 miliony

kolik si vydělal v NHL: 8,02 milionu Je stabilní, šest sezon si drží svůj standard. V Detroitu si ho chystali jako zabijáka soupeřových šancí, pomohl vyhrát AHL tím, že sbíral body. Ale v NHL? Má jinou roli, ničí přesilovky, brání, zvykl si a přijal svoji úlohu. Můžete ho nasadit na křídlo i do středu útoku. Za mořem se píše, že by si ho Boston rád nechal. Ale bude na něj mít peníze? Těžká disciplína. Nikdo ho nevezme na první dvě formace, ale jméno si udělal slušné. Platí za poctivého dělníka. Na trhu určitě nezůstane bez práce.