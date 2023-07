Ondřej Kaše, všestranný útočník. Když vydrží zdravý, bude patřit mezi elitu

V posledních letech toho v NHL bohužel příliš neodehrál. Od výměny z Anaheimu do Bostonu v únoru 2020 nastoupil v zámoří pouze k 60 utkáním základní části. Dalších 18 přidal ve vyřazovacích bojích. Právě v Anaheimu Kaše zářil. Patřil k nejlepším útočníkům ligy při hře v plném počtu hráčů. Ducks se na jeho kvality mohli spoléhat na obou stranách kluziště.

Nebylo divu, že se tehdy Bruins rozhodli obětovat výběr v prvním kole draftu, aby Kašeho získali. Bylo mu 24 let, za sebou měl už více než tři odehrané sezony a svými výkony potvrzoval, že je to útočník do prvních dvou lajn. Při hře pět proti pěti na ledě dominoval. Bruins v něm (a právem) viděli pravé křídlo číslo dva (za Davidem Pastrňákem) na minimálně dalších pět let.

Zdravotní trable ovšem neumožnily Kašemu odehrát za Boston více než 20 utkání, než tato spolupráce skončila. Sezonu 2021/22 odehrál za Toronto Maple Leafs. Zasáhl do 50 utkání v základní části a zapsal 27 bodů. Většinu času hrál ve 3. formaci, kde opět potvrdil, že je platným hráčem na obou stranách kluziště.

Je známo, že Carolina Hurricanes se už roky silně opírá o názory Erica Tulskyho, který je v hokejovém světě považován za toho nejlepšího analytika. A právě Hurikáni měli v létě 2022 o služby Ondřeje Kašeho velký zájem. Věděli, že jim může přinést za málo peněz hodně muziky. Český útočník se ale bohužel zranil hned v prvním utkání a sezona pro něj skončila.

Všestranné křídlo

Pokud bude Ondřej Kaše zdravý, bude pro Litvínov klíčovým hráčem. Už v Anaheimu měl skvělý dopad na své spoluhráče. A to jak směrem do ofenzivy, tak i defenzivy. V těchto oblastech vykazoval elitní čísla. Dále patřil k hráčům s nejlepším rozdílem ve vylučování. Zatímco na trestné lavici se vyskytoval jen minimálně, tak zároveň dokázal mnoho přesilovek vybojovat. V sezoně 2019/20 byl například častěji faulovaný než ostatních 95 % útočníků v celé NHL!

Bylo by překvapením, kdyby Ondřej Kaše nepatřil mezi elitu i v následujících atributech: vstupy do útočného pásma s pukem na hokejce, úspěšné výstupy z obranného pásma a získané puky napadáním v útočné zóně. V těchto třech aspektech hry vykazoval v Anaheimu, Bostonu i Torontu nadstandardní čísla v rámci celé NHL.

Produktivita? I tady může Verva očekávat velkou pomoc. Když byl Ondřej Kaše fit, patřil při hře pět proti pěti v NHL k těm nejlepším. V sezoně 2017/18, kdy zasáhl do 66 utkání, byl při přepočtu na 60 minut hry produktivnější než 89 % ostatních útočníků. Sbíral body častěji, než například Patrick Kane, Patrice Bergeron, Nikolaj Ehlers, Mikko Rantanen či Alex DeBrincat.

Kaše, když byl zdravý, skutečně v NHL potvrzoval, že je komplexním křídelníkem. Nelze pochybovat o tom, že kdyby mu zdraví sloužilo lépe, dnes by vydělával miliony amerických dolarů. Nakonec je ale vše jinak a Ondřej Kaše by se měl zařadit po bok extraligových elit, jako jsou Lukáš Sedlák či Filip Chlapík.

