Slavia remizovala s Dniprem a posedmé má jistou evropskou skupinu: Razítko za 71 milionů!

Svatosvatě se dušovali, že navzdory náskoku 3:0 odvetu 3. předkola Evropské ligy s Dniprem-1 (1:1) nepodcení. Jenomže na hřišti to v první půli vypadalo kapku jinak, »jistý« postup a 71 milionů korun se poněkud otřásly.

Slavia nasadila všechna esa, jenomže první poločas vypadal, jako by si Holeš, Provod, Zafeiris a ostatní šli jen tak kopnout na plácek za barák. „To utkání se dost odvíjelo od výsledku prvního, i když jsme to nechtěli. V první půli to nemělo tempo. Byli jsme nepřesní, takový mdlý výkon,“ konstatoval kouč Jindřich Trpišovský (47).

Zachránce Jurečka

Vteřiny před vypršením půle poslal Dnipr do vedení Rubčynskij, gólman Kolář na lajdácké spoluhráče jen vztekle hulákal. Své si k tomu v kabině řekl i Trpišovský a do druhé půlky vyběhli úplně jiní sešívaní.

Prvním gólem sezony (který muselo po odmávaném ofsajdu posvětit až video) prolomil trápení Jurečka, z dalšího gólu se přes několik šancí na 1200 hostujících fanoušků už neradovalo. „Od druhé půle jsme se zlepšili. Výkon šel nahoru, dali jsme gól po hezké akci a měli spoustu dalších palebných pozic. Bohužel jsme netrefovali branku a zbytek chytil brankář,“ uzavřel nepovedený mač Jindřich Trpišovský.

Červenobílí si i tak zajistili postup do play off Evropské ligy, kde se už ve čtvrtek doma potkají s dalším ukrajinským celkem, tentokrát s Luhanskem. V Edenu také vědí, že mají jistou skupinu Konferenční ligy, a tedy 71 milionů korun. Slávisté si tak skupinu evropských pohárů zahrají posedmé v řadě, to se v Česku nikomu jinému nepovedlo.