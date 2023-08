Springsteenova dcera v Praze: Opět se představí mezi parkurovou elitou!

Dcera slavného Bruce Springsteena je na koni! Osedlala si Longines Global Champions Tour a díky svému londýnskému triumfu se po čtyřech letech čekání kvalifikovala na parkurovou Super Grand Prix v pražské O2 areně. Kdy bude Jessica Springsteenová v ČR?

Je to skutečně tak! Tiskové oddělení události potvrdilo, že Jessica Springsteenová po čtyřech letech znovu pojede Super Grand Prix v Praze. Při jejím posledním působení na individuálním vrcholu tradičního Prague Playoffs se jí však příliš dobře nevedlo, s 16 trestnými body obsadila pouze poslední 18. příčku. Bude to letos lepší?

Jednatřicetiletá dcera amerického hudebníka Bruce Springsteena v sedle čtrnáctiletého hřebce Dona Juana van de Donkhoeve zvládla na GCL of London 2023 čistě základní kolo parkuru vysokého 160 centimetrů, přičemž následně uspěla v rozeskakování desítky stejně úspěšných jezdců. Radost z ní posléze přímo sálala.

„Jsem moc šťastná. Trochu jsem riskovala, ale vyplatilo se to. Upřímně jsem z toho pořád trochu v šoku, jelikož je to s Donem naše první vítězství v pětihvězdové Grand Prix. Triumf na tomhle místě pro mě moc znamená. Je tu neuvěřitelná atmosféra a dav fandících diváků mi dodával energii. Já i můj kůň jsme to velmi vnímali, bylo to naprosto mimořádné,“ rozpovídala se po svém druhém vítězství v elitním seriálu Global Champions Tour, které ji vyneslo prémii 115 500 eur (asi 2,75 milionů korun).

Riskantní jízdu Jessica absolvovala bezchybně za 43,01 sekundy. O 89 setin tak překonala druhé duo v pořadí – Oliviera Philippaertse a jeho jedenáctiletého valacha H&M Mira, které nechalo těsně za sebou Harrieho Smolderse s patnáctiletým Darrym Louem či Bena Mahera na devítiletém hřebci Point Break. Posledně jmenovaní se museli spokojit s až desátou pozicí na výsledkové listině.

Do konce základní části série chybí pouze tři kola ve Valkenwaardu, v Římě a v Rijádu. Velkou tečku za tímto ročníkem udělá tradiční galashow GC Prague Playoffs, jež se odehraje od 16. do 19. listopadu v libeňské O2 areně. Do soutěže se doposud vedle Jesiccy kvalifikoval Max Kühner, Bertram Allen, Harrie Smolders, Christian Ahlmann, Henrik von Eckermann, Maikel van der Vleuten, Julien Epaillard, Edwina Tops-Alexanderová, David Will, Katrin Eckermannová či Philipp Weishaupt. Pražští příznivci parkouru se tak mají rozhodně na co těšit!