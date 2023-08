Košice zíraly na fanoušky Slavie. Nejistý start napravili inženýři

PŘÍMO Z KOŠIC | Konečně to přišlo. Václav Jurečka vymazal nulu na střeleckém sezonním účtu. A zrovna v nejkritičtější chvíli dosavadního průběhu ročníku. Po inženýrské spolupráci s Lukášem Provodem vyrovnal v odvetě s Dniprem na 1:1 a po vítězství 3:0 v úvodním duelu nasměroval Slavii do play off Evropské ligy. V něm se sešívaní už příští týden setkají s dalším ukrajinským celkem – Zorjou Luhansk. V případě nezdaru už nyní mají jistotu účasti v základní skupině Konfereční ligy a bonus jednasedmdesáti milionů korun. Vicemistr však míří výš.

Několik hodin před odvetným zápasem se Košicemi valil bouřící had. Patnáct set fanoušků Slavie táhlo centrem slovenské metropole, skandovalo, zpívalo a směřovalo k nově postavené Košické fotbalové aréně. Náhodní kolemjdoucí si českou atrakci natáčeli na chytré telefony. Byl to pro ně nečekaný zážitek.

Vrcholem večera měl být postup Slavie do play off Evropské ligy. Byť to stálo menší nervy, vicemistr splnil zadání. V druhém utkání s Dniprem remizoval 1:1 a příští týden vyzve na souboj další ukrajinský tým – Zorju Luhansk.

Velký příběh odvety? Probuzení Václava Jurečky.

V začátku ročníku soužící se kanonýr dostal příležitost v základní sestavě i v šestém utkání a konečně důvěru splatil. Dost možná pro Slavii v nejkritičtější chvíli dosavadního průběhu sezony. Všechno ale začalo jinak, trochu neurovnaně a nejistě.

Jindřich Trpišovský na předzápasové tiskové konferenci připustil, že do utkání navzdory příznivému výsledku z prvního duelu postaví to nejlepší. Jak řekl, tak udělal. Na hřišti to ale nebylo příliš vidět. Téměř půl hodiny se na bojišti nedělo nic extra. Slavia kupila ztráty, střed pole nefungoval.

Zajímavější pasáž odpálil právě až Jurečka. Z pravé strany se hnal na Jakiva Kinarejkina, ale dopadl jako v předchozích pěti soutěžních zápasech. Střelu poslal přímo do postoje výborného ukrajinského brankáře.

Slavia se od té chvíle chopila režie, více na míči byl Christos Zafeiris, a hned to bylo znát. Právě po jeho nadýchaném pasu Petr Ševčík hrudí sklepl míč na volej Micku van Burenovi, nizozemský útočník se do rány náležitě opřel, krásně ji tlačil pod horní tyč, ale Kinarejkin předvedl velký zákrok.

Nejzajímavější události úvodní pětačtyřicetiminutovky se vměstnaly do pár desítek vteřin na konci úvodní půle. Slavia ubrala z koncentrace a důrazu, po akci z levé strany se pár metrů před Ondřejem Kolářem vznesl do vzduchu Eduard Sarapij, hlavičku však namířil jen do středu branky. Klika!

Bíločervení výstrahu nevzali vážně. Byť z protiakce mohl udeřit Van Buren, brejk ale zakončil zbrkle střelou mimo tyče. Vzápětí se otočila hra na druhou stranu, do konce poločasu zbývalo sotva pár vteřin, Oscar se Zafeirisem nechali příliš prostoru Rubčinskému, který ranou k tyči umlčel slávistické fanoušky.

Start druhého poločasu? Hosté opět nepřipravení, nezodpovědní ve středu pole. Právě tam, a na vlastní polovině, ztratil míč jinak výborně hrající Lukáš Provod, a Kolář musel vytáhnout solidní zákrok.

A pak to přišlo. Luxusní inženýrská spolupráce. Provod vstoupil chytře do rozehrávky Dnipra, milimetrovým pasem poslal do úniku dalšího vlastníka inženýrského titulu Jurečku, který se v šestém zápase konečně střelecky prosadil.

Pomezní sudí sice zvedl praporek, ale VAR změnil rozhodnutí na hřišti, a útočník si zhluboka oddechl. Devětadvacetiletý nejlepší střelec uplynulé sezony FORTUNA:LIGY proměnil až devátou přímou střelu na branku v ročníku. Zásah si ale nechal na nejdůležitější chvíli.

Navzdory dalším šancím už Slavia nepřeklopila výsledek na svoji stranu a poprvé v sezoně nevyhrála. To ji však příliš netížilo. Příští čtvrtek vstoupí domácím zápasem do play off s Luhanskem, odveta se pak hraje přesně za týden v polském Lublinu.