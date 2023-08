Havelková po rozchodu se Slukovou na palubovce: Bála jsem se...

Z teplého písečku slunných pláží utekla na tvrdý povrch haly. Česká volejbalová reprezentantka Helena Havelková (35) však bude plácat mičudu přes síť nadále!

S parťačkou z plážového volejbalu Markétou Nausch Slukovou (35) prožívala na písku trápení. Zkrátka nebyla šťastná a volala po změně… Proto zvolila jedna z nejslavnějších hráček kariérní restart u šestkového typu odbíjené. A hned přišla pozvánka do české repre a s tím spojený výlet do Německa na ME.

„Bála jsem se, jestli moje tělo vydrží další velkou změnu a zda není můj věk limitující. Bála jsem si i toho, jestli zapadnu mezi rozjetý a fungující kolektiv,“ svěřila se Havelková se svými obavami z návratu na palubovku po roční pauze. „První dny hodně bolely, ale v partě jsem jako ryba ve vodě, i proto jsem se rozhodla pro návrat do haly,“ vysvětlila. Potvrdí roli volejbalové ikony i přes obtížný comeback?