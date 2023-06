Lvíčata před klíčovou bitvou: Nastává čas lídrů. Vasile, Karo, ukažte se!

Nastává čas lídrů. Prostor pro mimořádné okamžiky je dnes doširoka otevřený. Vasile, Václave, Adame, Martine, ukažte se! Česko na vás spoléhá. Reprezentační jednadvacítka je blízko vcelku senzačnímu postupu do čtvrtfinále mistrovství Evropy. K jistotě stačí „drobnost“, v Kutaisi umlátit remízu s Izraelem. „Čeká nás však nejtěžší zápas na turnaji,“ varuje trenér Jan Suchopárek. Do vyřazovací fáze mohou lvíčata postoupit po dlouhých dvanácti letech.

V pondělí cestovali po Gruzii, přesouvali se z Batumi, kde velkolepě vyběhli s Německem, do Kutaisi. Autobus se šinul po „okreskách“, vyhýbal se krávám, které jsou v této zemi častou překážkou řidičů. Tříhodinová štrapáce nebyla kdovíjak příjemná, ale zároveň šlo o dobrou přípravu na dnešní setkání s Izraelem. Parta se ještě víc utužila, vstřebala nevšední zážitky.

Fanoušci v Česku by o nějaké také stáli. Po triumfu nad Německem, jehož leitmotivem byl hodnotný výkon od první do poslední minuty, jsou natěšení. Na setnutí Izraele. Na postup. Situace se může vyvinout různými směry. Nicméně hoši od Jana Suchopárka mají všechno ve svých rukou. Zisk bodu znamená průnik do vyřazovací fáze.

„Porazit Německo na mistrovství Evropy znamená mimořádnou věc. Ale také jsme si hned řekli, že naše práce tady zdaleka neskončila. Chceme minimálně postoupit ze skupiny,“ burcuje kapitán Jan Žambůrek.

Čechy čeká typologicky jiné utkání než obě předešlá. S Angličany a Němci mohli jen překvapit. Hráli spíše z bloku, spoléhali na rychlé přechody a kreativitu v okolí boxu, na standardní situace. Míč u nohy měl častěji soupeř. Dnes? S vysokou mírou pravděpodobnosti půjde v bitvě s Izraelem o vysoce taktickou šachovou partii. Do značné míry zrádnou. Protože plichta sice stačí, jenže víte, jak to ve sportu chodí… Mentální nastavení bude zásadní. Za žádnou cenu si do hlavy nepustit myšlenku na remízové vyústění.

„Už když jsme měli těsně po Německu, řekli jsme si, že chceme jednoznačně jít za vítězstvím i proti Izraeli. Hrát na remízu? Nejhorší věc, kterou bychom mohli udělat. Je to jednoduché: chceme vyhrát a jít ze skupiny se šesti body,“ přesvědčuje o zdravém nastavení mysli Žambůrek.

„Stačí nám remíza, pasuje nás to do role favorita. Já ale očekávám nejtěžší zápas na turnaji. Výkonnost obou týmů je minimálně vyrovnaná,“ popisuje kouč Suchopárek.

Ve velkých zápasech by se měli ukázat lídři. Česko jich má v Gruzii několik. Dosavadní zápasy s favority přinutily skauty zahraničních klubů zanést do notesů, a dvakrát podtrhnout, tahouny Suchopárkova vojska. Potenciál rozhodnout mají Vasil Kušej, Václav Sejk, ale také Adam Karabec. Právě on by měl být nosníkem českého postupu. S rolí je ztotožněný, tlak zná. Jakmile oblékl reprezentační dres v jakékoliv věkové kategorii, měl za úkol rozhodnout. Najít správné řešení v klíčovém momentu a dovést tým k triumfu. Nejinak je tomu v Gruzii.

V prvním zápase s Anglií šel sparťanský borec do utkání z lavičky, proti Německu už byl v základní sestavě a náramným pasem na Kušeje pomohl rozjet gólovou akci, která svojí krásou ohromila. Na Karabce bude mužstvo spoléhat i dnes. Vrozenou herní inteligencí dovede zmást soupeře, oklamat defenzivu netradičním řešením uvnitř i vně šestnáctky. V duelu s Německem po průměrném začátku postupem času získával sebevědomí, lépe se orientoval v soubojích a nakonec vydržel na hřišti celé utkání.

Totožný vysokojakostní part se od Karabce čeká i proti Izraeli. Pokud má být v budoucnu rozdílovým hráčem na úrovni dospělé reprezentace, měl by předpoklady v zásadní chvíli turnaje potvrdit.

Na „malém“ EURO český tým postoupil ze skupiny naposledy v roce 2011. Přesně před dvanácti lety. Jan Suchopárek byl tehdy asistentem trenéra Jakuba Dovalila. „Ani jsem netušil, že je to tak dlouho. V rozhodujícím zápase jsme skoro do závěru prohrávali, nakonec jsme duel s Anglií otočili. Určitě to proti Izraeli nechceme nechat na posledních pět minut jako tenkrát, kdy to byly obrovské nervy,“ usmívá se.

Ve středu v 18 hodin se nervozita jistě dostaví. Bude se rozhodovat o úspěchu, či neúspěchu.

3 hvězdy Izraele:

Oscar Gloukh

Právě on je důvodem, proč je základní jedenáctka Izraelců o poznání hodnotnější. V zimě přestoupil do Salcburku a upozorňuje na sebe už i v seniorské reprezentaci. Na turnaji podal výborný výkon proti Německu. Vždyť díky jeho asistenci na gól Turgemana ještě Izraelci živí naději na postup. Uhlídat Gloukha může docela dobře znamenat pro Čechy postup.

Eden Kartsev

Na turnaji chyběl proti Anglii kvůli červené kartě. Právě on oslabil svůj tým s Německem, ale dopadlo to dobře. Zatím se defenzivní záložník, který je v reprezentaci využíván také jako bek, zabydluje v tureckém Basaksehiru, kam v zimě přestoupil. Valnou část jara však promarodil. Na turnaji dosud odehrál jen necelý poločas, takže jeho forma je neznámá.

Daniel Peretz

Už druhým rokem je neochvějnou jedničkou Maccabi Tel Aviv, což je při jeho mládí vizitka velkého talentu. Izraelští brankáři tolik do zahraničí nechodí, ale pokud se mu turnaj povede se vším všudy, může následovat Gloukha a Kartseva. Němce přiváděl k zoufalství. Ti proti němu nedali ani dvě penalty. Další mise? Potrápit české střelce.