Šílené požadavky Neymara: Od šejků žádá několik aut, soukromý tryskáč i vilu s personálem

Brazilská hvězda stvrdila přestup do Al-Hilalu podepsáním dvouleté smlouvy, díky níž si vydělá v přepočtu 70,34 milionů korun týdně. To ale není zdaleka vše! Ukázalo se, že Neymar nemá úplně malé nároky. Co od majitelů saúdskoarabského klubu očekává?