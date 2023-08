Slávistický boss Tvrdík: Překvapivá slova o ukrajinském týmu!

Je již skoro zavedenou tradicí, že slávistický boss Jaroslav Tvrdík často komentuje fotbalové dění! Za své příspěvky sklízí chválu a uznání, někdy zase nepochopení, kritiku a posměšky. Nyní hodnotil odvetu třetího předkola EL v Košicích, se kterou byl pochopitelně spokojen i s ohledem na zajistěný postup a tučné finanční odměny. Čím ho okouzlilo slovenské město? A za co složil poklonu Dnipru?

Fotbalová Premjer-liha beží navzdory pokračující invazi ruských vojsk na Ukrajinu, což s sebou přináší mnohá úskalí pro tamní kluby. Na jižním konci evropského veletoku je v posledních měsících živo, proto se odveta 3. předkola Evropské ligy mezi pražskou Slavií a Dněprem konala v prozatímním azylu ukrajinského celku v hlavní metropoli východoslovenského regionu.

„Chtěl bych poděkovat všem v Košicích za neskutečné pohostinství pro klub, A-tým i naše fans, a pogratulovat ke stadionu. Až ho dokončí, bude to nádhera. Skvělý trávník, famózní kuchyně. Ať se tu daří lidem i fotbalu,“ obdivoval Tvrdík místní za organizaci zápasu a rovněž jim popřál mnoho zdaru do dalších let prostřednictvím sociální sítě Twitter.

V Košicích se šéf sešívaných setkal se svými ukrajinskými kolegy z SC Dnipro-1, jejichž kvalita značně utrpěla kvůli stále pokračující válce. „Slyšet, jak vedení klubu střídá management s účastí na frontě, je děs. Ať mají co nejdříve mír a jejich největší starostí je fotbalový výsledek,“ doufá Tvrdík v lepší zítřky ve východní části Evropy.

Přišel dokonce s překvapivým návrhem. „Ukrajinské týmy by měly jít přímo do základních skupin. Základní hodnotou fotbalu je fair-play a naše a jejich podmínky jsou prostě dramaticky jiné. Držte se, Dnipro-1!“ zašel ještě dále fotbalový funkcionář, jak je jeho dobrým zvykem. Jeho názor někteří sdílí, jiní si nechápavě poklepávají na čelo!

Jaroslav Tvrdík je pak moc dobře znám tím, že často do světa vypouští různé kontroverzní výroky a stanoviska. I tohle jeho poslední mínění vyvolalo pořádný rozruch! „Respekt všem ukrajinským týmům, ale určitě by automaticky skupinu hrát neměly,“ reagoval oponenturou jeden z fanoušků Slavie.

„To by bylo skvělé, kdyby dostávali od každýho ve skupinách kotel. Nebo by se zápas vždy kontumoval v jejich prospěch? Nesmělo se střílet na jejich branku? ..Jardo, ty jsi teda hlavička,“ odpovídal ironicky další příznivec, u kterého Jaroslav Tvrdík se svým návrhem moc nepochodil. Dočkal se ale i chvály: „I jako fanoušek ACS velkej respekt za tyhle vaše gesta."