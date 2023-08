Exbiatlonistka Puskarčíková popsala drsný konec kariéry. A překvapila tím, co dělá dnes

Členka zlaté generace českých biatlonistů Eva Puskarčíková (32) si na sociálních sítích našla čas, aby svým příznivcům poodhalila své soukromí i to, jak vypadá všední život po bohaté sportovní kariéře. Prozradila například, jak často se vídá se svou někdejší parťačkou Markétou Davidovou nebo jak se jí žije po boku italského přítele Thomase Bormoliniho.

Bronzová olympijská medailistka z roku 2014 se na sociálních sítích dala do řeči se svými fanoušky a nabídla jim možnost se ptát na cokoliv, co je zajímá. A že toho vzhledem k Evině dobrodružnému životu nebylo vůbec málo!

Vedle Jablonce nad Nisou má bývalá biatlonistka se svým partnerem zázemí ve městě Livigno, kde tráví podstatnou část zimy. Jednoho z příznivců tak zajímalo, jaké je vlastně soužití s Italem v Lombardii nedaleko švýcarských hranic. „Livigno je ráj! Je jasné, že když je člověk na dovolené, je to jiné,“ zamyslela se nejprve nad jedné z částí otázky.

„Co se týče Itala, řekla bych, že to je jeho osobou, nežli národností. Byl by vtipný i jako Bulhar, Němec či Čech. Má svatou trpělivost, což mně, která ji nemá, přijde vhod. A je hrozně hrdý na jejich jídlo,“ pokračovala dále Puskarčíková, čím přesně ji zaujal její partner Thomas Bormolini. S tím pak sdílí společnou vášeň pro sport, neboť i on reprezentoval svou zem v biatlonu na olympijských hrách.

Vzhledem k tomu, že každý z partnerů má domovinu jinde se tak nabízela také otázka na místo, kde plánují v budoucnu společně zakotvit. „To je ve hvězdách. Zatím se tak nějak přesouváme. Ani jedna varianta není mimo. Třeba u nás v ČR je Thomas úplně nadšený, což mě velmi těší,“ připustila sympatická blondýnka, že by nakonec mohli zakotvit i v Jablonci.

Další otázky pak mířily na rozhodnutí o ukončení kariéry a život po ní. Jak tedy Puskarčíková poznala, že přišel ten pravý okamžik, aby pověsila biatlonové náčiní na hřebík? „Tak nějak to vyplynulo – konec OH cyklu, jednatřicítka na krku. Nebyly výsledky, jaké bych si přála a za které by mi ty další roky stály. Začala jsem plnit funkci náhradníka, tak jsem si řekla, že to už stačí a přenechám to mladým,“ popisovala hlavní důvody, proč „sekla“ s biatlonem.

I když své rozhodnutí řádně promyslela, první dny bez biatlonu byly složité. Co tedy tehdy dělala? Jak prožívala konec kariéry? „Měla jsem Covid a hodně jsem brečela. Poslední dva týdny při posledních svěťácích a měsíc po jsem plakala denně, pak ještě další tři měsíce brečela sem tam nárazově,“ přiznala Puskarčíková chvilky slabosti.

A co dělá nyní? Jaká je její hlavní náplň? „Je to mytí nádobí, masírování a užívání si života. Kariéra učitelky se odsouvá na neurčito,“ odpověděla vtipně fanouškovi, který ji mimo jiné pochválil za její fantastické sportovní výkony. A jak často se vidí se svou parťačkou Makulou? „Méně, než bych si přála,“ odpověděla stroze, k čemuž připojila smutné emotikony. Tak snad to holky brzy napraví…