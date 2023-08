Rok od tragické smrti českých horolezců: Dojemná vzpomínka od kolegů!

Měla to být horolezecká idylka v Adršpašských skalách. Místo toho se výlet změnil v tragédii, při které vyhasly dva životy zkušených horolezců. Řeč je o Zikmundovi Schwarzkopfovi mladším (†49) a jeho parťákovi Matěji Molcarovi (†29), které loni srazil řidič a ujel. Jeden z nich zemřel rovnou na místě nehody. Druhý podlehl svým zraněním během leteckého transportu do nemocnice. Nyní, rok od tragédie, na tyto dva skvělé dobrodruhy zavzpomínali zástupci firmy, ve které byli oba ve vedení.

Ta zpráva zdrtila celý český horolezecký svět. Matěj Molcar a Zikmund Schwarzkopf ml., dva milovníci hor, se chystali v poslední třetině loňského srpna vylézt na Adršpašské skály. V pondělí 22. srpna to ale přišlo. U takzvaného horního parkoviště v Adršpachu je kolem desáté hodiny večerní srazil řidič Jan Červenec, který z místa nehody následně ujel. Policie později objevila odstavené auto a řidiče dopadla. Ani jeden z horolezců nehodu nepřežil. Společně s nimi měl výlet absolvovat i známý horolezec Radek Jaroš (59). Kvůli pracovním povinnostem tam ale nemohl být celý týden, díky čemuž je pravděpodobně stále naživu.

„Zikmund Schwarzkopf ml. a Matěj Molcar z firmy High Point byli moji partneři, ale především kamarádi. Tento týden jsme měli být společně opět v Adršpachu. Píšu knihu, tak jsem to nestíhal na celý týden. V noci se tam odehrála tragédie, kdy je srazilo auto, a oba zemřeli. Kluci, budete nám chybět,“ napsal před rokem zdrcený Jaroš ke společné fotce, kterou zveřejnil.

Jak již bylo zmíněno, Síga i Matěj pracovali ve vedení české firmy High Point, která se soustředí na výrobu outdoorového oblečení. Právě jejich účet na sociální síti nyní zveřejnil dojemnou vzpomínku na oba zesnulé horolezce a bývalé pracovníky firmy. „Dnes je pro nás všechny den, který nás spojuje ve vzpomínkách a vděčnosti za všechny okamžiky, které jsme spolu prožili. Před rokem jsme ztratili dvě nesmírně vzácné osobnosti – Sígu a Matěje,“ napsali zaměstnanci firmy na Facebook. „Jejich ztráta zanechala prázdné místo nejen v našich srdcích, ale i v celé společnosti.“

Nadále v textu poděkovali všem, kteří se přidali ke vzpomínkovému výletu. „Jízdou po Šumavě jste tak vzdali hold životu a spojili světy mezi přítomností a minulostí. Zároveň děkujeme všem za osobní pozdrav a vzpomínku na naše chlapce, kteří odešli příliš brzy,“ stojí v příspěvku u fotek obou mrtvých horolezců.

A jak dopadl onen řidič? Červenec nakonec dostal od soudu pět let vězení za usmrcení z nedbalosti, neposkytnutí pomoci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Rozsudek ve věci viny a trestu je pravomocný. „Je mi to strašně líto, nemělo se to stát. Psychicky na tom nejsem dobře, drží mě rodina, kamarádi. Byl to mžik, najednou rána, byl jsem v šoku, proto jsem ujel,“ uvedl Červenec u okresního soudu v Náchodě v průběhu března. Za smrt seniorky, kterou srazil při couvání v roce 2016, si navíc odpykává nepodmíněný trest v délce 25 měsíců.