V dresu Interu Bratislava zažil nejlepší léta fotbalové kariéry. Na západě Slovenska působil Kunzo necelých šest let, konkrétně od léta 2001 až do února 2007. První ročník se ukázal jako nejúspěšnější, když s týmem obsadil bronzovou příčku. Minulý týden měl ale v nočních hodinách autonehodu. Poté zmizel.

Marián Čišovský (†40)

Jméno, které fotbaloví příznivci, hlavně ti plzenští, moc dobře znají. Populární »Čišo« si za Inter Bratislava zahrál na začátku kariéry. Žlutočerný trikot oblékal až do srpna 2004, kdy přestoupil do Žiliny. O sedm let později jej vedení plzeňské Viktorky představilo jako svou novou posilu.

A vyplatilo se. Slovenský zadák přispěl v ročníku 2012/13 k druhému titulu v klubové historii. Bohužel mu doktoři v roce 2014 diagnostikovali amyotrofickou laterální sklerózu (ALS). Se zákeřnou nemocí bojoval šest let, ale naneštěstí svůj boj prohrál.