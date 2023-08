Člen ochranky o útoku chorvatských chuligánů na výpravu Sparty: Měl strach z ubodání!

Bad Blue Boys (zkráceně BBB), neboli v překladu zlí modří hoši. Slova, při kterých se ve fotbalovém prostředí nejednomu aktivnímu fanouškovi stáhne hrdlo. Tato ultras skupina chorvatského celku Dinamo Záhřeb, se kterým se Sparta utká v play off Evropské ligy, je totiž po celé Evropě nechvalně známá svým radikálním přístupem. Své o tom ví i zástupci letenského mančaftu, kteří před lety čelili jejich útoku. O něm promluvil jeden z členů ochranky, který tehdy náběh chuligánů odvracel.

Všechno to před patnácti lety začalo provokacemi na internetu. Fanoušci Sparty tehdy před vzájemným duelem zveřejnili příspěvky, které měly politický podtext, což se tvrdému jádru Dinama ani trochu nelíbilo. „Bylo jasné, že se něco semele,“ řekl pro web Sport.cz Luboš Vrňata, jeden ze čtyř členů ochranky, kteří zabránili útoku na oficiální výpravu Sparty.

Záhřebští fanoušci totiž nezůstali pouze u ostrých reakcí na internetu. „Odjížděli jsme ze společenské večeře sponzorů. Někteří lidé se ale chtěli podívat do centra, což jsme jim důrazně nedoporučovali,“ popisoval Vrňata začátek průšvihu. „Bezpečnostní manažer si obecně myslel, že bude výjezd v pohodě. Neřešil hrozbu konfliktu. Ten bohužel přišel.“

Členové BBB byli totiž o přítomnosti sparťanské delegace v jejich městě moc dobře informovaní. Podle Vrňaty později zjistili, že někteří z chorvatských chuligánů se na ně byli podívat dokonce v restauraci. „Měli vše zmapované. Celou dobu chodili po centru města a monitorovali situaci. Věděli o lidech, kteří mluvili jazykem, jenž jim připomínal češtinu. Dokonce u katedrály zbili ruské občany. Mysleli si, že jde o Čechy,“ přiblížil dramatický večer. Pak to ale přišlo.

Rvačka o přežití

Chuligáni zaútočili, přičemž vzduchem létaly dělbuchy, dýmovnice nebo petardy. Sám Vrňata uvedl, že si připadal jako ve válce. „Pak na nás naběhli. V rukou drželi láhve, tyče, pálky a teleskopy. V momentě, kdy byli na dostřel, jsme jich pár trefili, ale byli v obrovské přesile, neměli jsme šanci,“ líčil člen ochranky. Následně uvedl, že se jim podařilo zahnat sponzory do jednoho z tamních barů, jehož majitelka zavolala policii.

„Z naší strany to byla rvačka o přežití. Pamatuju si, že jsem jednoho Chorvata hodil přes sebe, a jak padal, vypadl mu z kapsy nůž. Zalapal jsem po dechu. Obával jsem se, že nás zapíchnou, když viděli, že se bráníme,“ prozradil Vrňata hrůzný detail. Radikální příznivci týmu z hlavního města Chorvatska jsou používáním ostrými zbraněmi známí. Vždyť 8. srpna byl při jejich bitce v Aténách ubodán fanoušek AEK!

Pobité obličeje či zlomené prsty

Odpor Chorvaty prý Chorvaty zaskočil. „Zadarmo to nedostali, ale celkově jsme dostali naloženo. Útočníci postupně odešli. My jsme ustávali tlak, který byl kvůli značnému nepoměru sil nepříjemný. Aktivně jsme se do nich raději nepouštěli, bylo jich pětadvacet. Nebylo jiné východisko,“ uvedl průběh konfliktu. Z něj odešel Vrňata a jeho kolegové s pobitými obličeji, četnými sraženinami, roztrženým obočím, zlomenými prsty a nosy. „Policisté nás odvezli na ošetření a chtěli, abychom pak byli už jen na hotelu. Asi vyšetřování moc nedali. Byli rádi, že nikoho nezapíchli,“ nechal se slyšet Vrňata.

Na oficiální leteckou výpravu Sparty letos dohlíží v Chorvatsku pět členů ochranky, přičemž se očekává, že pražský klub bude hnát dopředu na 200 sparťanských příznivců. Obejde se vše bez problémů?