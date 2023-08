Na začátku týdne byl při střetu fanoušků AEK Atény a Dinama Záhřeb pobodán jeden z řeckých příznivců Michalis Katsouris (†29), který na následky zranění zemřel. Zápas byl odložen a zatčeno bylo téměř sto lidí. S vyjádřením teď přišel jeden z kamarádů zemřelého, který popsal hrůzné chvíle před chladnokrevným útokem.

Tento útok otřásl jak řeckou, tak chorvatskou veřejností. Chuligáni Dinama Záhřeb, kteří si říkají Bad Blue Boys, bodli do ruky jednoho z domácích fanoušků, který následně vykrvácel v nemocnici Červeného kříže v Aténách. Zatčeno bylo téměř sto chorvatských fanoušků, se kterými momentálně probíhá soudní řízení.

S verzí přímo z místa činu nyní přišel kamarád zesnulého Christos a jeho příběh šokoval širokou veřejnost.

"Utíkali jsme, chtěli jsme utéct, ale v jednu chvíli jsem zaslechl Michalisův hlas. Říkal mi 'brácho, píchli mě, krvácím'. Podařilo se nám spolu běžet dalších sto metrů a pak jsme se schovali před kostel. Celou tu dobu silně krvácel a byla tam s námi dívka. V jednu chvíli si chtěl Michalis lehnout, ale my jsme mu to nedovolili,“ uvedl právě Christos.

Dále uvedl, že po nějaké chvíli už ho omrzelo čekání na sanitku a situaci se snažil vyřešit sám.

"Volalo jí mnoho lidí, ale sanitka nepřijela, protože policie nepovolila sanitku ani hasiče. Šel jsem s motorkou hledat pomoc a narazil jsem na soukromou sanitku a požádal muže, aby přijel na stadion, protože je mnoho zraněných lidí a protože můj přítel umírá.“

Christos také promluvil o svém zavražděném příteli, pro kterého měl pouze slova chvály.

"Nikdy nikomu neublížil a jeho láska k AEK byla obrovská. Bylo to vidět na jeho chůzi, v každé části jeho života. Tým je s tebou, bratře, dvě noci jsme nespali. Promiň, bratře, Nestihl jsem to, to vám chci říct,“ řekl zdrcený Christos, který má prý stále v hlavě poslední slova svého přítele.