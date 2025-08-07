Berger o Schickově smlouvě: Dvě schůzky a nebylo co řešit. Itálie? Jen spekulace
Z německé cesty neslezl ani po pěti úspěšných letech. Patriku Schickovi nabídl Leverkusen velmi lukrativní smlouvu, která z českého útočníka udělala nejlépe placeného hráče v klubové historii. „Nebylo co řešit,“ uvedl pro deník Sport a web iSport agent Patrik Berger mladší, jenž byl blízko všech schůzek. A další důkaz mimořádné důvěry? Elitní kanonýr dokonce dostal nabídku, aby se stal kapitánem obměněného týmu.
Na konci měsíčního jednání byla akce, po které si plácnul se Simonem Rolfesem, klíčovým mužem sportovního vedení. Patrik Schick rozdával úsměvy a na jedné klubové fotografii zvednul palec. Jako by tímto gestem dal najevo, že všechno dopadlo podle představ.
Český útočník spojil navzdory přestupovým spekulacím budoucnost s Leverkusenem, do něhož přestoupil už před pěti lety. Nový kontrakt platí do června 2030. Pokud ho obě strany dodrží, Schick stráví v německém celku dohromady deset roků.
„To zní neuvěřitelně, že?“ usměje se Patrik Berger mladší, který byl přítomen u debat mezi kanonýrem a vedením klubu.
„Patrik má s Rolfesem nadstandardní vztahy. Jednání s Leverkusenem probíhala na top úrovni. Když se podepisuje takový kontrakt, atmosféra je velmi uvolněná. Stalo se to, co si všichni přáli,“ zmínil.
První schůzka ohledně nové smlouvy se uskutečnila před měsícem, tedy na začátku července. Později aktuální vicemistr Německa, už pod vedením trenéra Erika ten Haga, odjel na soustředění do Brazílie. „V průběhu toho se pracovalo na podmínkách kontraktu, připravovalo se to,“ líčil Berger mladší, který dřív pracoval jako skaut u Pavla Pasky. Letos založil vlastní agenturu, a to s otcem Patrikem, někdejším hráčem Sparty, Slavie, Dortmundu, Liverpoolu nebo Aston Villy.
Schicka, jenž byl po odchodu od Pasky krátce bez agenta, nyní zastupuje Alen Augustinčič z německé společnosti Soccertalk GmbH. „S Patrikem jsme dlouholetí kamarádi, konzultujeme jeho budoucnost takřka na denní bázi. Troufnu si říct, že půjdeme společnou cestou po zbytek jeho kariéry,“ líčil Berger mladší, jenž je obeznámený s podrobnostmi Schickovy nové smlouvy.
Anglie, Německo, Arábie, ale...
Devětadvacetiletý reprezentant se přitom po velmi vydařené minulé sezoně, v níž vstřelil 27 gólů, ocitl na rozcestí. Měl před sebou dva scénáře – buď