Priske o Gabrielovi i Dinamu: Změny jsme sledovali… Co (zase) Sörensen?

Je pro vás výhoda, že Dinamo vyměnilo trenéra, přišla o Šutala a nepravděpodobný start je i u brankáře Dominika Livakoviče, který vyřizuje přestup do Fenerbahce?

„Nechci o tom mluvit jako o výhodě na takovéhle úrovni. Je to těžké říct, jestli to je výhoda, nebo není. V Dinamu se rozhodli vyměnit trenéra, někteří hráči odešli, my to musíme sledovat a přizpůsobit se. Nevíme ale, jaké změny mohou nastat a co se tady zítra stane. Soustředíme se spíš na nás, na naše hráče, aby předvedli, jakou mají kvalitu.“

Byla kvůli tomu příprava těžší?

„Ne, je to pořád stejné. Děláme pořád stejné věci. Snažíme se s tím vyrovnat, může to být těžší, že nevíme, co kouč připraví. Ale je to víceméně stejné. Chceme se ujistit, že to zvládneme a dovezeme do Prahy dobrý výsledek.“

A lišila se příprava v tom, že jste znali soupeře až v sobotu?

„Upřímně ne. Když jsme skončili s Kodaní, soustředili se na Teplice a když jsme dohráli s Teplicemi, soustředili se na Dinamo. Analytici se dívali na videa, musí je samozřejmě sledovat trochu dopředu, ale určitě odvedli dobrou prací, jsou dobří a jsme připravení. My se jinak soustředíme vždy jen na jeden zápas.“

V přípravě jste remizovali s Dinamem 1:1. Co vám to ukázalo?

„V tom zápase jsme zjistili, že je to dobrý tým, má kvalitní hráče a hraje ofenzivně. Chtějí hrát dobrý fotbal, byl to pro nás první zápas, Dinamo to mělo jako generálku. Určitě jsme od té doby naší úroveň zvedli a víme, že to bude kompletně jiné. Ale na druhou stranu, Dinamo je kvalitní tým.“

Máte už v hlavě základní sestavu? Změnilo se něco po zápase v Teplicích?

„Myslím, že každý hráč ukázal, že může hrát v sestavě. Byly tam dobré výkony. Ale vím přesně, kdo bude hrát. Myslím, že je to nejlepší příprava pro hráče, když ví, že budou hrát.“

Asger Sörensen chyběl proti Teplicím. Jak na tom je?

„Dobře, je v pořádku.“

Trénoval s týmem?

„V Teplicích to bylo moje rozhodnutí. Nic mu nebylo, před Kodaní měl akorát menší problém, pak i trochu fyzický. Měl náročný program, cítil jsem, že potřebuje odpočinek. Ale je v pořádku, je připravený.“

Dodal vám souboj s Kodaní sebevědomí?

„Opravdu doufám, že ano. Kluci nabrali sebevědomí, i když to stejně jako v Teplicích nebyl dobrý výsledek. Ale výkony ano. Kodaň nám určitě dala pocit, že dokážeme držet krok s těžkým soupeřem a držet se našeho plánu, hrát sebevědomě. V takových zápasech potřebujete ukázat odolnost.“

Adam Gabriel přestoupil přes Spartu do Dánska. Mluvili jste o tom, že by zůstal v týmu?

„Určitě jsme to diskutovali.“

Jak to probíhalo?

„Diskutovali jsme o hodně věcech. Přemýšleli jsme o tom, známe ho z české ligy, z reprezentace. Taky Adam určitě o tom přemýšlel. Je to dobrý hráč a doufám, že se mu v Midtjyllandu bude dařit.“