Po prohře KO jde Mazúch na největšího favorita z UFC: Role outsidera mi sedí
Poražený, kterému fanoušci vyjádřili přízeň v hlasování a dali mu tak druhou šanci. Marek Mazúch se po inkasovaném K. O. vrací do pyramidy Tipsport Gamechanger, opět jej čeká polský soupeř, tentokrát s daleko věhlasnějším renomé, Krysztof Jotko. Ten dříve patřil do elitní desítky nejlepších bojovníků střední váhy UFC. „V době, kdy on bojoval v top organizaci světa, jsem já seděl ještě jako voják na covidovém oddělení a pomáhal zdravotníkům během pandemie,“ vypráví bijec v rozhovoru pro deník Sport a pořad Fight.
Hollywoodský triumf. O ten se pokusí kanonýr Marek Mazúch na sobotním turnaji Oktagon 74. Na pražské Štvanici se totiž postaví do nejtěžšího zápasu kariéry proti hvězdnému soupeři Krysztofu Jotkovi, který se pyšní úspěšnou devítiletou štací v prestižní světové lize UFC. Devětadvacetiletý Slovák se na polského soka připravoval pod novým koučem a hlásí zásadní změny.
Původně jste měl na Štvanici nastoupit proti íránskému zemaři Hojatu Khajevandovi, místo toho ale zaskakujete za zraněného parťáka Vlasta Čepa proti někdejší hvězdě UFC. Jak moc jste musel překopat přípravu?
„Když jsem potvrdil, že Vlasta v zápase v Jotkem zastoupím, byl jsem ještě ve všeobecné fázi přípravy, takže jsem moc měnit nemusel. Pro mě se tito soupeři moc neliší, Jotko mě bude chtít hodit na zem stejně, jako to plánoval Khajevand. Musel jsem se jen přizpůsobit tomu, jak kdo soupeře hází. Jotko jde pro úchop přes pás, zatímco Khajevand se vždy vrhá po nohách. Trénoval jsem tedy hlavně wrestlingovou obranu.“
V posledním mači jste inkasoval tvrdé K. O. Dal jste si pauzu, aby si mohla hlava takříkajíc odpočinout?
„Jasně. Hned po zápase jsem zamířil k doktorovi na kontrolu. V nemocnici mi řekli, ať měsíc neběhám, neskáču přes švihadlo a nebouchám do pytle kvůli otřesům, které doléhají až na mozek. Nemohl jsem ale ani posilovat. Zvedání těžkých činek by zas způsobovalo tlak v hlavě. Celý měsíc jsem jen papal a koukal na telku, což se mi dost podepsalo na váze.“ (směje se)
Jak jste se s prohrou vyrovnával psychicky?
„Nevím, jestli se s tím kdy vyrovnám úplně. Nikdy to nebudu brát úplně jako sportovec, ale jako chlap, který dostal bití. Kdybych prohrál na body nebo na zemi, přijmu to snáz. Piotr (Wawrzyniak) mě ale posadil na řiť. Porazil mě v přestřelce, což je odmala, kdy jsem začínal s boxem, moje parketa.“
Co pak následovalo?
„Po potřebném čase jsem začal se silově-kondičním tréninkem, načež jsem se dozvěděl, že mě fanoušci v hlasování zvolili do pozice rezervního zápasníka. Současně s tím se ke mně dostaly zprávy o tom, že tři účastníky pyramidy trápí zdravotní problémy, a tak možná zaskočím za ně. Když to padlo na Vlasta, řekl jsem si, že za kamaráda to udělám rád.“
Představuji si scénáře zápasu
Pokaždé, když se chystáte na velezkušené veterány UFC, fanoušci i experti vás odepisují. Oba předchozí, Leandra Silvu a Davida Zawadu, jste ale porazil. Zdá se, že vám role outsidera sedí.
„Naprosto! Vždy jsem byl spokojený v pozici, kde můžu jen překvapit a moc se ode mě neočekává. Role favorita mi zas vůbec nesedí. Před zápasem s Alem Matavaem mi všichni říkali, že jasně vyhraju, zabiju ho v prvním kole. Poslouchal jsem to pořád dokola, až mi to stouplo do hlavy. Těšně před nástupem jsem si ani nedal rozcvičku, řekl jsem si jen, že ho přeci hned knockoutuju. No a jak to dopadlo. K. O. v prvním kole, ale na zem jsem padl já. Jsem radši, když je soupeř lepší než já a musím ho dotahovat. Burcuje mě to k maximálním výkonům v přípravě. Jsem pak poctivější také, co se týče diety a spánku.“
Jak často na soupeře myslíte?
„Každé ráno a každý večer. Představuji si scénáře ze zápasu. Vím, jak bojuje, mám ho nastudovaného. Soustředím se ale také na to, co chci v kleci dělat já. Posledně jsem celou strategii postavil na tom, že budu reagovat na soupeřův wrestling. Měl jsem připravenou skvělou obranu. On se mě ale ani nepokusil dostat na zem, šel se se mnou přebíjet v postoji. Já jsem si tam ale žádnou boxerskou kombinaci nedovolil, protože jsem jen čekal, kdy mě konečně zkusí hodit. To byla největší chyba. Teď přesně vím, jak chci zápas vést.“
K tomu zřejmě taky dost pomohl částečný přestup do vyhlášeného trnavského týmu Spartacus, že?
„Ano, rozhodně. Manažer mi už delší dobu říkal, že se mu nelíbí, jak se připravuju. Můj trénink byl punk, neměl hlavu ani patu. V jednom městě jsem trénoval postoj, v jiném zas jiu jitsu a na sparingy jsem jezdil do Polska. Manažer mi poradil, ať se domluvím na spolupráci s Yánem Hudákem, který MMA vede komplexně a moderně.“
Rozvedete, jak se vaše příprava změnila?
„Vyřadil jsem posilku. Dřív jsem se tam mezi jiným tréninky zabíjel zvedáním těžkých činek. Yán mi přesně rozplánoval celou přípravu do detailu. Horká fáze začala třemi týdny, kterým říkal peklo. Pak jsem týden oddychoval, měl jsem lehčí tréninky, aby tělo zregenerovalo a nabralo síly do další dvoutýdenní etapy. Během té jsem měl non-stop sparingy dvakrát denně, střídali se na mně čerství parťáci.“
Našli jste recept na Jotka?
„Jotko je v postoji zvláštní, nepoužívá dlouhé kombinace. Vždy dá jen dva údery, sváže se se soupeřem a přitlačí jej na pletivo, kde z něj ždíme energii. Jednou se mu to ale nepodařilo, a to proti Seanu Stricklandovi. Ten ho pořád v postoji presoval údery a nenechal se nasměrovat zády ke kleci. Nastavili jsme si ještě podrobnější strategii a vím, že pokud ji dodržím, vyhraju.“
Co jste si říkal, když jste studoval jeho zápas se Stricklandem, který později získal pás UFC? Uvědomil jste si, jak kvalitní soupeř vás čeká?
„Přesně tak. Koukl jsem se na datum tohoto zápasu a zavzpomínal. V době, kdy on bojoval se Stricklandem v nejlepší organizaci světa, jsem já seděl ještě jako voják na covidovém oddělení a pomáhal zdravotníkům během pandemie. Kdyby mi tehdy někdo řekl, že za pět let nastoupím proti Jotkovi, nevěřil bych mu. A podívejme se dnes, život je vrtkavý.“
Jakou máte predikci?
„Nerad predikuju vlastní zápasy…Pokud to bude na body, půjde to pravděpodobně na jeho stranu. A já doufám, že to na body nebude.“
Marek Mazúch
- Narozen: 19. ledna 1996 (29 let)
- Národnost: slovenská
- Kategorie: střední váha (83,9 kg)
- Výška: 183 cm
- Bilance: 9 výher/3 prohry
- Bilance v Oktagonu: 4 výhry/3 prohry
- Ukončení: 7 K. O./0 submisí
- Cenné skalpy: Leandro Silva, David Zawada, Jaime Cordero