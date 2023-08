Sparta v Záhřebu: čas splatit dluh! Priske v Evropě pořád čeká na výhru

PŘÍMO ZE ZÁHŘEBU | Prošel dveřmi, kterými se neprotáhla hned devítka předchůdců. Trenér Brian Priske dotlačil Spartu za pouhý rok na trůn pro ligového panovníka, přesto má vůči českému mistrovi stále obří dluh. V Evropě dosud čeká na výhru. Dnes (20.00) má další možnost, aby nelichotivou bilanci vylepšil. Letenští v horoucím Zábřehu rozehrají play off Evropské ligy s domácím Dinamem. „Budeme se rvát o to, abychom uspěli,“ řekl Priske. K dispozici bude mít i stopera Asgera Sörensena.

Nikdo se neptá jak nebo proč. Sparta zkrátka není pod Brianem Priskem v evropských pohárech úspěšná, jednou vyletěla, podruhé se propadla o patro níž. Co víc, dánský kouč dosud s Letenskými ve čtyřech kláních nenašel recept, jak soupeře za českými hranicemi povalit, tedy vyhrát jediný zápas.

Před rokem v létě ve snaze procpat se do Konferenční ligy ztroskotal na Vikingu Stavanger. Minulý týden proti Kodani zhatil sen o Lize mistrů penaltový rozstřel.

Co naplat, že Priske dal ve Spartě zapomenout na devět let průšvihů a bolesti. Čeká se od něj radost i v Evropě, dvě remízy a stejný počet proher nestačí.

„Vůbec jsem o tom nepřemýšlel, ale teď možná budu hůř spát,“ usmál se trenér. „Samozřejmě to není dobrá statistika, ale to je fotbal. Soustředíme se na naše kluky, na každé utkání, co hrajeme. Prohráli jsme sice s Kodaní, ale kluci odehráli skvělý zápas a doufám, že získali sebevědomí. Určitě se budeme rvát o to, aby se to proti Dinamu povedlo,“ ujistil.

Ano, za týden už může jeho bilance s českým mistrem v pohárech vypadat zcela jinak. Ale popravdě, Sparta po Vikingu Stavanger a Kodani bude bušit do opravdu silné zdi, aby se kvalifikovala do základní skupiny Evropské ligy.

„Dinamo je velmi dobrý tým, má kvalitní hráče a hraje dobře do ofenzivy. Chtějí hrát hezký fotbal. Střetli jsme se s nimi na začátku letní přípravy (1:1), ale od té doby jsme naši úroveň pozvedli a bude to úplně jiný zápas. Ale Dinamo má silná křídla, top útočníka i kvalitní obránce. Proti Kodani jsme však zjistili, že jsme taky schopni hrát útočný fotbal,“ poznamenal Priske.

Velikost chorvatského šampiona je v Záhřebu pořádně cítit. V blízkosti stadionu mezi šedivými paneláky září barevné zdi s legendami Dinama a co především – klub ženou bouřliví fanoušci. Během utkání se Spartou proto bude na tribunách zřejmě rušno. A taky horko, přes den je kolem pětatřiceti stupňů, večer teplota neklesne pod dvacet. „Budu vyhlížet aspoň trochu nějaké mraky,“ usmál se záložník Jaroslav Zelený.

Letenští dorazili na místní letiště včera odpoledne, navečer se vydali na prohlídku hlavního města i stadionu Maksimir pro téměř šestadvacet tisíc diváků.

V kopačkách ovšem sparťané na trávník nevyběhli. Poslední trénink absolvovali na pražském Strahově včera před odletem. Oproti duelům s Kodaní nebyl otevřený ani pro novináře.

„Že jsme v Záhřebu netrénovali, není pro nás velký problém. Soustředíme se na sebe, snažíme se co nejlíp nachystat a věřím, že i přes tohle jsme na zápas dobře připravení,“ podotkl záložník Kaan Kairinen.

A pro Spartu je také důležité, že ve sparťanské výpravě nechybí stoper Asger Sörensen. V posledních týdnech kolem něj panuje mírná nejistota. Před prvním zápasem s Kodaní se potýkal se svalovým zraněním, naposledy v sobotu v Teplicích znovu nehrál.

„To bylo moje rozhodnutí,“ zmínil Priske. „Před Kodaní měl menší problém, pak i trochu fyzický. Měl náročný program, cítil jsem, že potřebuje odpočinek. Ale je v pořádku, je připravený.“

Ať už se Sörensenem, nebo bez něj, Sparta zkrátka musí nakročit ke splnění mety. Propad do Konferenční ligy by znamenal neúspěch.